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رمياً بالرصاص.. حوثيون يعدمون مريضا في مستشفى باليمن

مسلح حوثي - أرشيفية

رمياً بالرصاص.. حوثيون يعدمون مريضا في مستشفى باليمن

مصادر محلية: عدد من المسلحين الحوثيين، اقتحموا، الجمعة، مستشفى الجوف العام في مدينة الحزم، وعلى الفور باشروا إطلاق الرصاص على شخص يدعى ابن فياض

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العربية. نت - أوسان سالم

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قتل مدني برصاص مسلحين حوثيين، في حرم مستشفى الجوف العام، في مدينة الحزم، مركز المحافظة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، شمال شرقي اليمن.

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وقالت مصادر محلية، إن عدداً من المسلحين الحوثيين، اقتحموا، الجمعة، مستشفى الجوف العام في مدينة الحزم، وعلى الفور باشروا إطلاق الرصاص على شخص يدعى ابن فياض.

مستشفى الجوف
مستشفى الجوف

كما أوضحت المصادر، أن "ابن فياض" لقي حتفه على الفور، فيما غادر المسلحون الحوثيون المستشفى، أمام مرأى حراسة المستشفى وعناصر الميليشيا المنتشرة في المدينة التي تفرض سيطرتها عليها، وفق ما ذكرته صحيفة "الشارع" اليمنية.

وبحسب المصادر، فإن مدينة الحزم تشهد انتشاراً واسعاً للفوضى وحالة الانفلات الأمني، منذ سيطرة ميليشيا الحوثي، عليها مطلع العام الماضي.

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