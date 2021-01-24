  • مباشر
اللغة

اليمن.. اجتماع خامس بين الشرعية والحوثيين لتبادل الأسرى في عمَّان

افتتاح أعمال اجتماع الأردن
افتتاح أعمال اجتماع الأردن
اليمن والحوثي

اليمن.. اجتماع خامس بين الشرعية والحوثيين لتبادل الأسرى في عمَّان

حث غريفثس الطرفين على إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الأحد، انطلاق الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمَّان.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، فإن اللجنة تستأنف مناقشاتها بين طرفي النِّزاع في اليمن للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمحتجزين بعد إطلاق سراح 1065 أسيراً ومحتجزاً في شهر أكتوبر الماضي.

وحث غريفثس الطرفين على أن تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط.

كما حث الطرفين أيضاً على مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم، الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن.

وعبَّر المبعوث الأممي أيضاً عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها لهذا الاجتماع.

يُذكَر أنَّ اللجنة الإشرافية تجمع طرفي النِّزاع في اليمن ويرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

مقتل شخص واختطاف 15.. تركيا تبحث عن طاقم سفينة بإفريقيا العرب والعالم مقتل شخص واختطاف 15.. تركيا تبحث عن طاقم سفينة بإفريقيا

ونجحت الأمم المتحدة منتصف أكتوبر الماضي في إتمام أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب قبل ستة أعوام، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.

وشملت صفقة التبادل تلك الإفراج عن 1056 معتقلا وأسيرا من الطرفين كمرحلة أولى، على أن تتبعها مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح شاملة (الكل مقابل الكل)، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وتقدر منظمات حقوقية وجود أكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميليشيات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجنا خاضعا للميليشيات في أماكن سيطرتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة "القذافي" للجنايات بمصر
رجل غيّر التقويم بفرنسا وانتحر قبل إعدامه زمن الثورة رجل غيّر التقويم بفرنسا وانتحر قبل إعدامه زمن الثورة

الأكثر قراءة

جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ
جدل في جدل في "ناسا".. طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط!
التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض
قضت 40 عاماً بينهم ثم رحلت.. قصة ممرضة فلبينية عاشت بالباحة قضت 40 عاماً بينهم ثم رحلت.. قصة ممرضة فلبينية عاشت بالباحة
"بشرة خير" أخيراً.. ثغرة قد تعطّل كورونا!
الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة

قبل أن تذهب

احتجاجات حاشدة في روسيا تطالب بالإفراج عن نافالني
احتجاجات حاشدة في روسيا تطالب بالإفراج عن نافالني

اكتشف المزيد