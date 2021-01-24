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بعد التصنيف الأميركي.. "يوتيوب" يحذف قنوات حوثية

FILE PHOTO: Silhouettes of laptop and mobile device users are seen next to a screen projection of the YouTube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
(تعبيرية)
اليمن والحوثي

بعد التصنيف الأميركي.. "يوتيوب" يحذف قنوات حوثية

تم حذف القنوات بشكل نهائي بعد مراجعة يوتيوب لمحتوياتها حيث تبين له أنها "تتضمن مخالفات جسيمة"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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حذف موقع "يوتيوب" المملوك من شركة "غوغل" 7 قنوات على الأقل تابعة لميليشيات الحوثي، من بينها قناتا التلفزيون الرسمي للجماعة "المسيرة مباشر" و"الإعلام الحربي"، وذلك عقب إدراجها على اللائحة الأميركية السوداء للتنظيمات الإرهابية.

وحذف الموقع قنوات "فرقة أنصار الله" و"الإعلام الحربي" و"زوامل أنصار الله"، و"المسيرة مباشر" و"هنا المسيرة" و"زوامل وأناشيد" و"وحدة الإنتاج الفني".

صفحة قناة المسيرة على يوتيوب بعد إغلاقها
صفحة قناة المسيرة على يوتيوب بعد إغلاقها

وقال الموقع إنه تم "حذف القنوات بشكل نهائي بعد مراجعة محتوياتها" حيث تبين له أنها "تتضمن مخالفات جسيمة".

وقد أفاد متابعون يمنيون بأن قرار الحذف طال أيضاً قنوات حوثية أخرى على موقع "يوتيوب"، وفق ما ذكره موقع" نيوزيمن" الإخباري المحلي.

ودخل القرار الأميركي بتصنيف ميليشيا الحوثي" جماعة إرهابية" حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي.

مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
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وأعلنت الولايات المتحدة إعفاء منظمات إغاثية من العقوبات المتعلقة بقرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وشمل الإعفاء من العقوبات المتعلقة باليمن، الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وفقا لإشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت.

وجاء في الإشعار أن الإعفاء يهدف إلى السماح لجماعات الإغاثة بدعم المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة.

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