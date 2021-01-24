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فيديو.. مقتل 8 قناصة حوثيين في الدريهمي بالحديدة

اليمن والحوثي

فيديو.. مقتل 8 قناصة حوثيين في الدريهمي بالحديدة

مصرع 6 قناصة حوثيين وجرح 2 آخرين وتحييد البقية رغم شدة التمويه وتمركزهم بين المزارع وداخل المنازل

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العربية.نت - أوسان سالم 

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قضت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني على دفعة جديدة من القناصة زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تزامناً مع تصعيدها الأخير في قطاع الدريهمي بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان مساء الأحد، أن وحدة مكافحة القناصة حيَّدت قناصة الميليشيات الإرهابية إلى حد كبير أثناء الهجمات ومحاولات التسلل التي نفذتها الأيام القليلة الماضية في الدريهمي ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

وأكد مصرع 6 قناصة حوثيين وجرح 2 آخرين وتحييد البقية رغم شدة التمويه وتمركزهم بين المزارع وداخل منازل مواطنين في أطراف المدينة بعد أن هجَّرت الميليشيات أهاليها منها.

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ووثّق فيديو لحظة تحييد قناصة الميليشيات الإرهابية ومصرع وجرح عدد منهم.

وشهد قطاع الدريهمي منتصف الشهر الجاري تصعيداً خطيراً من قبل الميليشيات التابعة لإيران انتهى بالفشل ومصرع وجرح العشرات من مقاتليها.

يُشار إلى أن وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة تخلصت الشهر الماضي من دفعة قناصة أخرى زرعتها الميليشيات الحوثية في قطاع الجبلية بذات المحافظة.

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