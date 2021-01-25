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اليمن.. ترند عالمي لتأييد قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- فرانس برس)

اليمن.. ترند عالمي لتأييد قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

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انطلقت، مساء الأحد، حملة تغريدات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، هي الأكبر في اليمن، لتأييد قرار واشنطن تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.

وشارك في الحملة الاف اليمنيين الذين نشروا قصصا وتسجيلات، ومقاطع فيديو من سجل صادم بالانتهاكات التي وثقت جرائم ميليشيا الحوثي، ضد المدنيين منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعال الحرب بدعم إيراني أواخر العام 2014م.

وتصدر هاشتاج ‎#HouthiTerrorismInYemen ترند تويتر على مستوى العالم، بعدما تجاوزت التغريدات 167 ألف تغريدة خلال خمس ساعات.

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ودشنت الحملة على موقعي "فيسبوك وتويتر" تحت هشتاغ #الحوثي_منظمة_إرهابية #HouthiTerrorismInYemen باللغتين العربية والانجليزية.

ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق الحملة شارك المئات من الإعلاميين، والسياسيين والناشطين والمدونين اليمنيين، بتغريدات على الهشتاغ تفضح انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين خلال سنوات الحرب.

وتهدف الحملة إلى إبراز التأييد الكبير من الوسط اليمني لقرار إدراج الحوثيين على اللائحة الأمريكية السوداء للتنظيمات الإرهابية، وفي ذات الوقت إلى مطالبة بقية دول العالم باتخاذ مواقف مماثلة إزاء جماعة الحوثيين الإرهابية.

وندد المغردون اليمنيون أيضاً بموقف بعض المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في البلاد، تجاه القرار الأمريكي، واتهموها باستخدام الأزمة الإنسانية كذريعة للتماهي مع إرهاب الحوثيين، كما دعوا إلى عدم السماح للحوثي باستخدام الطعام كسلاح، لأن ذلك لن يجدي في تخفيف معاناة اليمنيين.

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