أين الأرض يا سادة؟ آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

لم يواجه السعوديون معضلة خلال السنوات العشرين الأخيرة كما أزمتهم في الحصول على مسكن. يحدث هذا في دولة ربع مساحة صحاريها أضعاف مضاعفة مدنها وقراها، حتى والحكومة تلتفت للأزمة الإسكانية وتؤسس وزارة خاصة لذلك، إيماناً وإقراراً عملياً بأن هناك رغبة حقيقية في حلحلة هذا الملف الشائك، لكن المشكلة تتضخم عاماً بعد الآخر، فالنمو السكاني البالغ نحو 3 في المائة سنوياً يضغط من جهة، ومئات الآلاف المنتظرين على قوائم صندوق التنمية العقاري يضغطون من جهة أخرى.



الأرقام تشير إلى أن هناك 600 ألف متقدم لصندوق التنمية العقاري، أضف لهم 1.7 مليون آخرين تقدموا عن طريق الإنترنت، والمبلغ الذي يغطي قروض كل هؤلاء يبلغ نحو 1.15 تريليون ريال، فإذا علمنا أن التقديرات تشير إلى أن 80 ألف مواطن حصلوا على قروض عقارية في 2012 بقيمة 40 مليار ريال، فهذا يعني أن قائمة الـ 2.3، مليون مواطن يحتاجون إلى نحو 28 سنة كاملة ليحصلوا على ما يعينهم للحصول على حلم حياتهم بوحدة سكنية، هذا بافتراض أن أسعار النفط ستبقى على وضعها الحالي، مما يضمن تأمين مبلغ 40 ملياراً سنوياً، وبافتراض أن هذا العدد ثابت ولن ينمو سنوياً. لاحظوا أننا نتجادل في قضية التمويل، ولم نتطرق إلى الأرض التي ستبنى عليها الوحدة السكنية، فأين هذه الأرض ياسادة؟!



وعندما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مشروع اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري، كانت الخطوة استكمالاً لرغبة الحكومة في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي ومعالجة التحديات الاجتماعية التي تواجهها، ويأتي في مقدمتها توفير وحدات سكنية لمواطنيها، ومع ذلك فالعقبة الرئيسة الماثلة أمام حل أزمة الإسكان تكمن في نقص المعروض من المساكن معقولة التكاليف، حتى يمكن لقانون الرهن العقاري إحداث التأثير الإيجابي المنتظر منه، أما دون حل هذه المعضلة، المتسبب فيها أساساً ارتفاع تكلفة الأراضي السكنية، فإن الحديث عن انعكاس "الرهن العقاري" على حل أزمة الإسكان هو حديث بعيد عن الواقع، إذ إنه حتى مع تسهيل التمويل من خلال الشركات الخاصة وغيرها، فإن الطبقة المتوسطة لن تجد المساكن المناسبة لها، فتوفير التمويل هو نصف الحل فقط، بينما النصف الآخر مرتبط بتوفير الأرض .. مرة أخرى: أين هذه الأرض ياسادة؟.



من دون قيام الحكومة بتقديم محفزات لتطوير الأراضي البيضاء، وسن قوانين تمنع الملاك من الاحتفاظ بأراضيهم لسنوات طوال دون تطوير، وإيجاد حلول لفك احتكار مئات الكيلومترات من هذه الأراضي البيضاء، كإنشاء صندوق تمويل مشترك لشراء وتطوير الأراضي الخام، أو إنشاء صناديق مشتركة للاستثمار في القطاع السكني، فستبقى أزمة الإسكان العامل الأكبر المتسبب في تآكل الطبقة الوسطى. بغير توفير أراض سكنية للمواطنين، بأسعار معقولة، سنستمر في مصارعة طواحين الهواء لعشرين عاماً مقبلة، معتقدين أننا في طريقنا لحل أزمة الإسكان، لنكتشف حينها أننا لم نبدأ بعد.



* نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية"

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