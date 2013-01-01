مشروعات بـ 12 تريليون ريال أين هي؟ آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

بمراجعةٍ لبيانات الميزانية العامّة للدولة خلال الفترة 2008-2012م فيما يتعلّق بالمخصصات المالية للمشروعات خلال الفترة، وبما تم توقيعه لأجل تنفيذه، يتبيّن أن حجم المخصصات المالية لها قد بلغ 1.2 تريليون ريال! في حين بلغت قيمة المشروعات التي تم توقيع عقودها فعلياً -وفقاً لبيانات الميزانية- عن نفس الفترة نحو 733.2 مليار ريال، وُقّعتْ لتنفيذ أكثر من 11.9 ألف مشروع.



أمامك الآن عقبتان، الأولى: أن نسبة ما تم توقيع عقوده فعلياً لأجل تنفيذه بالمقارنة مع ما تم تخصيص ميزانيات لأجله خلال الفترة لم تتجاوز 64%. الثانية: أنَّ ما تم توقيع عقوده فعلياً والبالغ قيمتها 733.2 مليار ريال (11.9 ألف مشروع) لاتتوافر أية بيانات أو إعلانات رسمية حول درجة تقدم تنفيذها من عدمه، وهل انتهى تنفيذها أم لم ينتهِ؟



تزداد الأهمية القصوى للتحقق من تفاصيل هذا الجانب الحيوي إلى أعلى درجاتها، ولعله مما يزيد من وقع وخطورة الأمر أن الملف التفصيلي المتعلق بتلك المشروعات على موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط خالٍ تماماً من أي معلومة! فبمجرد تحميلك لملف الإكسل من الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وبعد أن تفتح الملف فلن يظهر لك إلا جدول فارغ تماماً من أي معلومة.



فهل من جواب يا وزارة الاقتصاد والتخطيط؟!



* نقلاً عن صحيفة "الشرق"

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