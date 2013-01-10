السكن ومستقبل الأجيال آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

أتوقفُ أمامَ حدثيْن مُهِمّيْن: الأوّل جاء على لسانِ مساعدِ رئيسِ مجلس الشورى (د. فهّادْ بن مِعْتادْ الحَمَدْ) مفاده: "أنّ مشروعَ بدلَ السّكن لموظفي الحكومة، الذي قدّمه المهندسُ محمد القويحص، في مراحلهِ الأخيرة بعد أنْ تَمَّتْ دراستُه" (صحيفة اليوم، 18 صفر 1434هـ، الصفحة الأولى) أما الثاني فَيَكْمُنُ في ما كشفَ عنهُ عُضْوُ المجلس (يوسف الميمني) من "أنّ أعضاء المجلس تقدّمُوا بِمُقْتَرَحِ استثمارِ فائضِ الميزانيّة، لتأمين مستقبَلِ الأجيال، وسدِّ عَجْزِ الميزانية في حالةِ حُدوثِهِ"، وفي التفاصيل فإنّ المُقْترحَ يتمُّ مِن خلال "إدارةٍ مُحْتَرِفَةٍ، تديرُ الأموالَ مِن خلال استثماراتٍ متنوعة، تُحَقِّقُ عائدًا مناسِبًَا من خلالِ تجميعِ الاستثماراتِ لصُنْدُوق الأجيال وتُمَكِّنَ الدولةَ مِنْ التّصَرُّفِ في أموالِهِ، في حال انخفضتْ عائداتُ النِّفْط، أو حدثَ عجزٌ في الميزانية".



مِنْ المتفقِ عليْهِ أنّ النِّفْطَ ثَرْوَةٌ قابِلَةٌ للنُّضُوب. وإذا لَمْ يكُنْ هناك وعْيٌ بكيفيةِ الاستفادةِ منهُ على المدى الطويل، فإنّه - في ظِلِّ الصراعاتِ الدولية "السياسيةِ والاقتصاديةِ والفكريةِ" - لا يمكنُ الاعتمادُ عليهِ إلى الأبَد. ومِنْ حَقِّ الأجيالِ القادمةِ أنْ تنعمَ بما نعمتْ بهِ الأجيالُ السابقةُ والحاليةُ مِنْ: الأمْن والاستقرارِ والرخاء. وهذا لا يتمُّ إلاّ مِنْ خلال التفكيرِ في المستقبَل تفكيرًا واعيًا، يضمنُ للأجيالِ المُقْبِلَة منهجها نحو ما يُخَبِّؤهُ الغدُ مِنْ الاعتماد الكلي على مَصْدَرٍ واحدٍ مِنْ مَصَادِرِ الدخْل، بعد أن اعْتَوَرَتْ الدخولُ الماليةُ لبعضِ الدول انتكاساتٍ حادّة، وفي ظل التنميةِ الشاملةِ للمجتمعِ السعودي، يَغْدُو مِن الأهمية بمكانٍ التفكيرُ في قابل الزّمن، والنتائجِ التي قد لا تخطرُ على بال، وتحويلِ اللحظاتِ القاتمةِ إلى وَمْضَاتٍ مِن الإشراق والسعادة انطلاقًا من الحاضر.



وحاضرُ المجتمع السعودي يَزْخَرُ - كما قال خادمُ الحرميْن الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) عندما أقرّ ميزانية العام الحالي 1434/1435هـ - بـ "خيْر واجِدٌ، وما يُصْرَفُ في خِدْمةِ الدِّينِ والوطنِ يُعَوِّضُهُ الله، وفي الأرض أكثرُ"، وهُوَ يَفُكُّ الأجيالَ المقبلةَ مِن براثن التخلف الذي وَدّعَهُ المجتمعُ منذُ عشرات السنين، ويُمَكِّنُهُمْ مِنْ محاصرته بالتخطيط لتصبحَ الدولةُ أكثرَ تفهمًا لها، واستيعابًا لِمَا يتّفِقُ مع المصلحةِ العُلْيَا للوطنِ والمواطن.



السكنُ بصفةٍ عامةٍ وليس لموظفي الدولةِ فَحَسْب قيمةٌ إنسانيةٌ كُبْرَى، ومستقبَلُ الأجيالِ القادمةِ أمانةٌ في عُنُقِ المجتمع.



* نقلاً عن صحيفة "المدينة"

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