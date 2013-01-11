اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات. ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

بدل سكن لمن لا سكن له آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

قالت دراسة اقتصادية حديثة لعام 2012: "إن ايجارات المساكن تستقطع ما بين 40 و60% من مرتبات الموظفين السعوديين، وبحسب الدراسة التي أعدها الدكتور عاصم عرب فإن معظم المستأجرين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 عاما"، وهذا يعني أن رواتبهم أقل من عشرة آلاف ريال، وربما حتى أقل من ذلك، مما يؤكد مصداقية هذه الدراسة، إذ ان ايجار أي شقة في الأحياء الصالحة للسكن في المدن الكبرى يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف ريال.



وعلى هذا فمن المؤكد أن هؤلاء المذكورين يعيشون قريبا من خط الفقر، وتقول الدراسة أيضا ان الحل هو في إسراع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري في تقديم القروض والمساكن للمواطنين، وهذا ما اختلف مع الدراسة فيه، إذ لم يعد من الممكن والميسور أن يتمكن الموظف الذي يقع راتبه في الحدود المذكورة أعلاه من شراء قطعة أرض داخل نطاق المدن الكبرى.



ولهذا لن يستفيد من القرض إلا إذا أعطيت له منحة في منطقة تصل إليها الخدمات، وهذا مستحيل، والحل - ولكن على المدى البعيد - هو أن تقوم الدولة بإنشاء مدن جديدة بجوار المدن الحالية وإيصال الخدمات إليها وخاصة وسيلة مواصلات حديثة كالمترو إلى المدن الحالية وتوزيعها كمنح للمواطنين.



ولكن إلى يتحقق ذلك - وهو أقرب إلى الحلم - يجب إيجاد حل سريع للضنك الذي يعيشه المواطنون، وهو كما قلت قريب من خط الفقر، والحل الذي أراه - وليس هناك حل غيره - هو إعطاء بدل سكن للمواطنين الذين لا يملكون أي سكن لا يقل عن 30% من الراتب الأساسي، ويستمر هذا البدل إلى أن يتمكن المواطن من تملك سكن يأويه، وقد قرأت، إن لم تخنّي الذاكرة، ان إحدى الدول المجاورة قد طبقت هذا الحل.



ولهذا فإننا نأمل من الدولة أن تطبق هذا الحل عندنا، وهو الوحيد الكفيل برفع الضنك الذي يعيشه المواطنون الذين لا يملكون أي سكن.



*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية.

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