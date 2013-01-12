الإنجازات عائد ملموس وليست أرقاماً مضخمة آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

مع تزايد التساؤلات بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عما حققته جهاتنا الخدمية من إنجازات خلال السنوات الماضية، عبر البعض عن استغرابهم من تجاهل الأرقام الكبيرة التي تعلنها الجهات الحكومية لميزانياتها ومشاريعها المنتهية والجاري تنفيذها، ولكن أمام هذه الفجوة بين مسؤولي جهاتنا الخدمية والمواطن في شأن تلك الانجازات لم يُطرح التساؤل الأهم وهو لماذا لم يلمس المواطن الانجازات التي أُعلن عن تحقيقها؟ ألم يستفد منها المواطن بكونها مشاريع أنجزت أم انه ينظر إليها كأرقام إجمالية لمصروفات ليست لها علاقة باحتياجاته! وهل تلك الفجوة بسبب افتقادنا لكفاءة إدارة المال العام بجهاتنا التنفيذية؟.



فمجتمعنا أمام واقع غير صحي في طريقة التعبير عن انطباعات أفراده تجاه المشاريع المعتمدة، وهو ما يفرض التعامل بحكمة وحيادية لتشخيص السبب الحقيقي في تلك الانطباعات السلبية ومعالجة المشكلة فعليا وليس إعلاميا عبر تصريحات تستدل بالأرقام الخيالية للمشاريع بأنها الانجازات! فالمجتمع أصبح متشبعاً من أرقام المليارات وحجم الفساد الذي يُكشف ويُنشر بصحفنا والذي أساء لإنجازات حقيقية واضحة ومستفاد منها، ولأن القيادة اعتمدت تلك المشاريع لخدمة المواطن، فان علينا عدم اتهامه بالجحود للإنجازات التي لا يلمس أثرها! ففي الوقت الذي انتقدت بعض جهاتنا الخدمية لمحدودية الاستفادة من مشاريعها، لم تُنتقد بشكل كبير جهات أخرى مثل وزارة التعليم العالي والجامعات في عدم استفادتها من الطفرة، لكونها حققت نجاحاً - ولو لم يكن وفق المأمول - في تجاوز مشكلة عدم قبول أعداد كبيرة بالجامعات، فقد نفذ مشروع الابتعاث وأحدثت الجامعات والكليات بالمدن والمحافظات وبدىء في تنفيذ مبانيها الضخمة، أي أن المواطن يُقدر حقاً العمل المنجز الذي يلبي احتياجه ويشكر قيادته عليه.



إن المشروع المنجز الحقيقي يجب أن يكون بالتكلفة العادلة وفق المواصفات المطلوبة لتحقيق مصلحة عامة يلمسها المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون توفر وتكامل تلك العناصر في أي مشروع هو في حقيقته هدر للمال العام، كما أن قياس الانجاز أصبح يستند على مدى الاستفادة مما ينجز وليس الاكتفاء بإنهاء المقاول للمشروع، فالمستشفيات الكبيرة التي تم بناؤها واستلامها ولم يتم تشغليها منذ فترة طويلة أو بناء المئات من المراكز الصحية والمستشفيات التي تفتقر للأجهزة والتخصصات ويتم تشغيلها وهي لاتقدم أساساً الخدمة الصحية التي يحتاجها المواطن فعلًا واقتصرت خدماتها على أدوية البندول والكحة وكما كانت خدماتها في مبانيها المستأجرة لا يمكن أن نعتبر ذلك انجازاً نفتخر بصرف مبالغها! ونصدم إذا سمعنا بأعداد المدارس المستلمة والجاري تنفيذها ونحن نراها في أحياء قديمة هجرها المواطنون لأحياء يدرس أبناؤهم في مباني مستأجرة وغير منظور بناء المدارس بها لعدم توفر الأراضي أو نرى مباني مستأجرة منذ أكثر من عامين لروضات أطفال لم تفتتح بسبب عدم تعيين المعلمات! ونستغرب أكثر عندما نشاهد مدارس بمساحات ومباني ضخمة (4) أدوار وفي منطقة خالية أو مدارس كبيرة ومراكز صحية في قرى وهجر اكبر من احتياجها ولكن تم الإسراع في تنفيذها لسهولة الحصول على الأراضي لتجميل بيان متابعة المشاريع المتعثرة المرسل للجهات الرقابية بأكبر عدد منجز منها! وكذلك الحال لمشاريع المياه المنفذة بالأحياء منذ سنوات ولم تضخ بها قطرة ماء، ومشاريع استبدال الأرصفة التجميلية المستمرة بأحياء مدن وقرى تمتلئ شوارعها بالحفر او تنفيذ شوارع داخل مزارع لايمكن إقناع المواطن بها كانجازات صرفت عليها الملايين! والغريب تنفيذ مشاريع مكررة لمباني حالية حكومية ببعض المحافظات على الرغم من قصر عمرها وتأديتها للغرض مثل مباني بلدية جديدة او مسلخ جديد بجوار الحالي وهكذا.. والمشكلة بجودة اقل من السابق كل ذلك بهدف حصول الجهة على مبلغ أعلى من العام الماضي بغض النظر عن العائد منه! ولا ننسى بان مشاريع تصريف السيول بجدة كانت الأمانة تفتخر بها لسنوات كانجازات، إلا أن كارثة جدة كشفت أنها وغيرها مشاريع وهمية صدمت الجهات الرقابية!.



*نقلا عن صحيفة الرياض.

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