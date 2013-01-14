كيف قفز الناتج المحلي؟ آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

جاء في بيان وزارة المالية لميزانية 2013 أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، يقدر بنحو 2700 مليار ريال. ومصدر هذا الرقم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. محققا نموا اسميا بلغ قرابة 9 في المائة، أي أن ناتج عام 2011 بلغ قرابة 2500 مليار ريال.



لم تصدر من مصلحة الإحصاءات أرقام للملأ عن ناتج ذلك العام الاسمي والحقيقي وتفريعاتهما قبل صدور بيان الوزارة. لكنها (الاسمي والحقيقي، وتفريعاتهما) منشورة في موقع المصلحة الآن.



من جهة أخرى، تنشر مصلحة الإحصاءات العامة وفي مكان آخر، أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعدة سنوات آخرها عام 2011. وبلغ هذا الناتج لهذا العام، نحو 2239 مليار ريال، وما زال الرقم منشورا وحتى تاريخ كتابة هذا المقال الجمعة 11 يناير.



وجود الرقمين المتضاربين يسبب لبسا، ولا بد أن تعالج المصلحة هذا.



واستطرادا، في موقع المصلحة قبل صدور الميزانية بيانات أولية عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الماضي 2012. وطبعا، ومن باب أولى، وجود بيانات أولية عن الربعين الأول والثاني. بيانات الأرباع الأول والثاني والثالث هي على التوالي بالمليار ريال: 621 و598 و613. ومجموع هذه الأرباع 1832 مليار ريال. بافتراض مناسبة هذه الرقم، وبدراسة تحرك الربع الرابع خلال السنوات الماضية، يستنبط أن الربع الرابع ينبغي أن يكون أعلى قليلا من 600 مليار ريال. ومن ثم يفترض أن يبلغ الناتج لعام 2012 قرابة 2450 مليار ريال.



ولكن التعديل أصاب بيانات أعوام دون بيانات أرباع. على الأقل ما هو منشور أمامنا.



أما وقد عدلت المصلحة أرقام الناتج المحلي للأعوام 2010 و2011 و2012، فأمام المصلحة عمل شاق. عليها إعادة بناء أرقام السلسلة الزمنية السابقة كلها، سواء السنوية أو الربعية. وإلا فإن أمام الباحثين والدارسين مشكلة أرقام متضاربة متعارضة للسلسلة الزمنية للناتج المحلي. والتضارب يمنع من الاستفادة من هذه السلسلة في الدراسة أو البحث.



باختصار، قامت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بتعديل أرقام الناتج المحلي للأعوام الثلاثة الماضية 2010 و2011 و2012. هذا التعديل بصورة زيادة حادة في الأرقام. وهذا العمل له مطلبان:



الأول مطلب إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي سواء الحقيقي أو الاسمي، وسواء السنوي أو الربعي.



الثاني توضيح كيف قفزت الأرقام.



أتوقع أن من أسباب هذه القفزة إعادة في بناء أرقام معدلات التضخم وإعادة في كيفية حساب النمو، القطاعي و/أو الكلي. ولكن كيف؟ في بيان وزارة المالية عن ميزانية 2013 توضيحات، لكنها مقتضبة، تتطلب تفصيلا.



نرجو من مصلحة الإحصاءات إعادة بناء السلسلة وتوضيح الكيفية.



*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.