إقبال متزايد على الطاقة المتجددة مع تراجع تكلفتها عالمياً آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

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بلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة البديلة عام 2004 54 مليار دولار، وبلغت ذروتها في عام 2011 بوصولها إلى 280 مليار دولار، ولكن وفقاً لدراسات تراجعت هذه القيمة بنحو 10% في عام 2012، في أكبر تراجع للاستثمارات في الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات".



ووفقاً لما ذكره الزميل ناصر الطيبي من خلال فعاليات "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي انطلقت في أبوظبي اليوم بمشاركة نحو 3500 رئيس ومدير تنفيذي، فإن هذا التراجع لا يعني أن التوجه نحو الطاقة المتجددة يتراجع، ولكن لأن تقنياتها بدأت تشهد انخفاضاً في تكلفتها، حيث تراجعت أسعار وحدات الطاقة الشمسية بـ75% في السنوات 4 الماضية، وتراجعت أسعار توربينات الرياح بـ25% في السنوات الثلاث الماضية.



وهذه المؤشرات تؤكد أن تبني هذه التقنيات تتزايد والقدرات الإنتاجية للكهرباء من المصادر المتجددة تتوسع بشكل كبير.



وحول توجهات دول الخليج فيما يتعلق بالطاقة البديلة والإقبال الكبير من جانبها على هذا النوع من المصادر، أشار الطيبي، إلى أن دول الخليج تعتبر من أكبر الدول في العالم إنتاجاً لثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة، واستنادا إلى دراسة أمريكية صدرت عام 2009 شملت 215 دولة، جاءت دول مجلس التعاون ضمن الدول 15 الأكثر تلوثاً.



ولكن مع الطلب الكبير على تأمين الطاقة، توجهت غالبية دول الخليج لتوفير الطاقة من هذه المصادر، حيث تخطط المملكة العربية السعودية لتوفير ثلث إجمالي احتياجات الطاقة بحلول 2032، من الطاقة الشمسية، باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار.



وفي الإمارات، تخطط أبوظبي لتوفير 7% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020، كما تسعى دبي لتوفير 5% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول 2030. في حين تستهدف قطر توفير 1.8 غيغاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية، بما يشكل نحو 18% من احتياجاتها من الكهرباء في عام 2018.