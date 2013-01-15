الأردن يوقع اتفاقيات لإنتاج 850 ميغاوات بالمصادر المتجددة آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت

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قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني علاء البطاينة، "إن المملكة تنتج حالياً نحو 2% من احتياجاتها من الطاقة عبر المصادر المتجددة، مشيراً إلى أن الأردن تشتري نحو 97% من احتياجاتها النفطية من السوق النفطية وبالأسعار العالمية، مما يجعل لهذا الخيار أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة".



وأضاف البطاينة في لقاء مع "العربية" على هامش "القمة العالمية لطاقة المستقبل" في أبوظبي، "المؤشرات في الأردن تعتبر من الأفضل عالمياً من حيث الجدوى، بسرعة رياح تصل إلى 9 متر في الثانية، وتركز الشمس يزيد عن 7 كيلووات/ساعة لكل متر مربع".



وتتجه الأردن بقوة نحو الطاقة المتجددة، حيث تستهدف نحو 10% من احتياجاته في 2020.



وأوضح البطاينة أن الأردن يمكن أن يحصل على الطاقة من هذه المصادر بأقل من التكلفة الحالية للحصول على الطاقة، مشيراً إلى توقيع نحو 30 مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص، لإنتاج نحو 850 ميغاوات، ونحن حالياً ننتج 3000 ميغاوات، وهي نسبة كبيرة نصفها من الرياح والآخر من الشمس".