الإبراهيم السعودية رائدة في قطاع تحلية المياة آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

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أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياة في السعودية، الدكتور عبدالرحمن الإبراهيم، في لقاء له مع قناة "العربية" على هامش مؤتمر "القمة العالمية لطاقة المستقبل" أن قطاع تحلية المياة في السعودية من المشاريع الواعدة وأحد أهم القطاعات التي تفخر المملكة بإنجازها.



وأشار إلى أن الممكلة بدأت إنتاج المياة بكميات تجارية قرابة الـ40 سنة الماضية، حيث حرصت المؤسسة العامة لتحلية المياة على توفير خدماتها لكافة مدن المملكة.



وشدد على حرص المؤسسة في استخدام الأجهزة المرشدة للطاقة منذ ذلك الوقت. وأضاف أنه بالرغم من أن الاهتمام كان منصبا على إنتاج المياه فإن المؤسسة عمدت إلى استخدام تقنيات الإنتاج والتي يتم استخدامها في إنتاج الطاقة اللازمة عن طريق الكهرباء والماء بهدف ترشيد استخدام الطاقة للأجيال القادمة.



وأكد على أن المؤسسة عمدت ضم القطاعات المعنية بالماء والكهرباء تحت مظلة واحدة منذ 10 سنوات.



وأوضح أن المؤسسة تنتج قرابة الـ3 ملايين متر مكعب من الماء يومياً، أي بما يعادل مليوني متر مكعب للقطاع الخاص، مما يعني أن الإنتاج الفعلي يصل قرابة 5 ملايين متر مكعب. وتوقع أن يتضاعف الإنتاج للضعف بحلول 2025. وأشار إلى أن المؤسسة تعمد إلى اتخاذ خطوات توافقية بين الإنتاج والاستهلاك بهدف رفع الكفاءة.