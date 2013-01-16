المغرب يستهدف إنتاج 6000 ميغاوات من مصادر متجددة في 2020 آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: العربية.نت

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يعتبر المغرب أحد الدول العربية السباقة في مجال الطاقة المتجددة، نتجية غياب المصادر الأخرى للطاقة الهيدروكربونية على وجه التحديد، ويعتبر من أكثر الدول العربية خبرة في هذا المجال.



وفي لقاء مع قناة "العربية" على هامش "القمة العالمية لطاقة المستقبل"، قال وزير الطاقة والمياه والمعادن والبيئة في المغرب، فؤاد الدويري، "يمتاز المغرب باستراتيجية واضحة، مدعومة من الملك والحكومة، وتتمثل أهدافنا في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج نحو 6000 آلاف ميغاوات، بمعدل ألفي ميغا من كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدوكهرمائية، بحلول 2020".



وأضاف الدويري، "في مجال الطاقة الهيدوكهرمائية لدينا بالفعل حالياً طاقة إنتاج نحو 1500 ميغاوات، ولدينا مشاريع أخرى ستنطلق للعمل خلال العام المقبل، لتضيف قدرات جديدة ترفع الطاقة لتجاوز 2000 ميغاوات".



وفي مجال الرياح، يوجد بالفعل إنتاج 200 ميغاوات، بالإضافة إلى 700 ميغاوات في طور الإنجاز، بهدف الوصول إلى 1000 ميغا بحلول 2014، ولدينا عروض من المنتظر أن تنطلق بنهاية العام الجاري أو بداية العام 2014 لإنتاج نحو 1000 ميغاوات دفعة واحدة من طاقة الرياح".