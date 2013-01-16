باسيل 30 شركة عالمية مهتمة بالتنقيب عن الغاز في لبنان آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

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قال وزير الطاقة اللبناني، جبران باسيل، "إن لبنان يأخذ مكانه الطبيعي بين الدول العربية، وفي مجال الطاقة، حيث لا يمكن أن نستمر بلداً مستهلكاً فقط للطاقة وينفق نحو 15% من ناتجنا القومي على استيراد المحروقات، فنحن لدينا ثروة طبيعية كبيرة جداً من المياه والشمس والهواء، لم يتمكن لبنان من الاستفادة منها إلا مؤخراً مع مشروعات الطاقة المتجددة".



وأضاف باسيل في لقاء مع قناة "العربية" على هامش "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي تتواصل فعالياتها في أبوظبي، "بجانب ذلك، اكتشفنا ثروات وموارد بترولية كبيرة في مياهنا، وخاصة الغاز الطبيعي، أصبح وجوده متنوعا ومتعدد الأماكن، وقمنا بتهيئة التشريعات والتحضيرات اللازمة لإتاحة مناخ استثماري جيد للشركات".



كما أنهينا المسوحات البحرية، وتجاوزت نسبة المسح بنظام ثلاثي الأبعاد نحو 60% من مياهنا، بالإضافة إلى مسح شامل بنظام ثنائي الأبعاد، مشيراً إلى أن كل التحليلات تشير إلى كميات واعدة".



وأكد أن الخطوة المهمة من جانب الحكومة هي إعلان بدء المناقصات، حيث يوجد نحو 30 شركة من الشركات الكبرى حول العالم أبدت اهتمامها، وبدأ بعضها في تكوين تحالفات، لأن القانون اللبناني يفرض تحالف 3 شركات على الأقل، كما توجد شركات عربية أيضاً".