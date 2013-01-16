حلول جديدة لشحن الأجهزة الإلكترونية بالطاقة الشمسية آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: العربية.نت

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عرضت شركة "Goal Zero"، حلولا وتقنيات جديدة تعتمد على الطاقة الشمسية للاستخدامات في الحياة اليومية لشحن الأجهزة الالكترونية الشخصية ومنها الموبايلات.



وتأتي هذه الحلول لتطوير تقنيات تمكن المستهلك من تشغيل الأجهزة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، لمواجهة المعاناة التي يواجهها الكثيرين من فراغ بطاريات الأجهزة الالكترونية الخاصة بهم، لاسيما أجهزة الهاتف الجوال. وقد لا يجدون مصدراً للكهرباء في الوقت والمكان المناسبين لإعادة شحن البطارية.



وفي لقاء مع قناة "العربية" أجراه الزميل ناصر الطيبي، على هامش فعاليات "القمة العالمية لطاقة المستقبل" في أبوظبي، قال مجاهد سلمان - المدير الإقليمي في "Goal Zero"، "إن الحلول الجديدة التي تقدمها الشركة تتنوع بين الصغير والمتوسط والكبير، لتلبية الاحتياجات المتنوعة، ومنها الصغير لأجهزة الهواتف والكمبيوتر اللوحي، ويعمل ببطارية ليثيوم يتم شحنها بوضعها أمام أشعة الشمس لمدة 6 ساعات تقريباً".



ويوجد شاحن حجم متوسط، 50 وات، للكمبيوترات المحمولة، ويتم شحنه أيضا لمدة 6 ساعات في الشمس، بالإضافة إلى شاحن كبير 1250 وات يتم شحنه كاملاً في خلال 10-12 ساعة، ويمكن أن يشغل أجهزة كبيرة بقدرة 220 فولت، كما يوجد حجم أكبر يمكن أن يستفيد منه هواة التخييم في تشغيل أي أجهزة كهربائية دون الحاجة لمولد.