القرار الملكي ودور المرأة في الاقتصاد آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

أعتقد أن قرار قائد المسيرة والإصلاح بالسماح للمرأة بدخول مجلس الشورى وتمثيلها في هذا المجلس الموقر بنسبة لا تقل عن 20% يعتبر خطوة كبيرة لتحديث مجتمعنا وتطويره لكي يواكب الزمن الذي نحن فيه. فنحن مثلما نعرف نعيش في عصر الانترنت الذي لا فرق فيه بين رجل وامرأة.



ورغم ذلك فإن ما يهمني هنا في هذا التطور التاريخي الذي فاجأنا به القرار الملكي هو الجانب الاقتصادي. ولا أخفي على الأحبة القراء أني أكتب هذه السطور بقصد البحث عن أرضية مشتركة تجمعنا مهما اختلفت مشاربنا. ولذلك فلنترك التفاصيل لاحقاً ولنمسك بالخطوط العريضة التي لا يختلف عليها اثنان منا.



ودعونا في البداية نتفق على أن تنويع هيكل اقتصادنا وتقليل اعتماده على النفط هو مطلب نجتمع عليه كلنا. ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه هنا هو: هل يمكن بناء ذلك الاقتصاد الذي نطمح فيه في ظل غياب نصف المجتمع عن المشاركة في العملية الاقتصادية؟ وحتى تنجلي الصورة أكثر أتساءل هل كانت المرأة قبل اكتشاف النفط عنصر فاعل في الحياة الاقتصادية أم معزولة في بيتها.



أعتقد أننا أيضاَ لا نختلف في الإجابة على هذا السؤال. فالمرأة قبل عصر النفط كانت لها شخصيتها الاقتصادية المتميزة سواء في الحقل أو في التجارة أو أثناء الرعي وهي المجالات الاقتصادية الرئيسية التي كانت سائدة آنذاك. وهذه المشاركة للمرأة في الحياة الاقتصادية منبعها أن مجتمعنا قبل النفط ما كان بإمكانه أن يعيش ويقاوم قسوة المناخ والتضاريس لو أن نصفه كان عالة على النصف الآخر كما هي عليه الحالة الآن. وعلى أية حال هذا هو وضع كافة المجتمعات غير النفطية في كل بلدان العالم.



ولذلك نرى المرأة تكافح من أجل لقمة العيش مع الرجل أينما وضعنا أصبعنا على الخارطة. والأمر هنا لا يخص بلد دون سواه. فالمرأة البريطانية أو الأمريكية شأنها شأن المرأة في تونس ومصر وباكستان وماليزيا كلهن يعملن جنبا إلى جنب مع النصف الآخر من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأبنائهم. والسبب يعود إلى أن الرجل الأمريكي مثله مثل المصري غير قادر بمفرده على إطعام واكساء نصف المجتمع الأخر.



ولذلك فإن منع المرأة من المشاركة في الحياة الاقتصادية في بلدنا هو ضرب من ترف المرحلة النفطية. وعلى أية حال فإن اليد العاملة النسائية ليست هي اليد الوحيدة الذي يمكن الاستغناء عنها في البلدان النفطية. فعائدات الذهب الأسود ممكن أن تلبي كافة متطلبات المجتمع الخليجي ونفقاته- مثلاً - دونما حاجة إلى عمل رجاله ونسائه. ولكن إذا استسلمنا لهذا المنطق فإننا نكون قد كتبنا على جباهنا الفقر والعوز والفاقة في المستقبل. وهذا ما لا نرغب فيه. ولذلك دعونا من المصطلحات الغربية - عن حرية المرأة - التي أثارت الشقاق بيننا وتعالوا نتفق على الأسس الاقتصادية السليمة لبناء مجتمع غني يمتلك مقومات المواجهة والصراع مع التحديات التي نواجهها. وهي تحديات كبيرة جداً.



*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية.

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