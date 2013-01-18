للباحثين عن عمل اسمعوا وعوا آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

امتدادا لمقال فعاليات يوم المهنة التي اعتادت بعض المؤسسات التعليمية تنظيمها بين وقت وآخر، وددت الإشارة إلى موضوع نشرته إليكترونياً فوربس الشرق الأوسط موجه للباحثين عن عمل. تقدم فوربس عدة نصائح تبدو لي تمتعها بشيء من الحداثة إضافة إلى أهميتها.



النصيحة الأولى حدد ما تريد! لا تكن مع الخيل يا شقرا، فمعظم الباحثين عن عمل لا يعرفون ماذا يريدون! هم يريدون وظيفة تدر دخلاً مالياً وحسب. وذلك لا يكفي لإقناع صاحب العمل! لا بد أن تكون مختلفاً ذا رؤية واضحة وهدف مرسوم.



ثانيا طور مهاراتك وقدراتك، وكن طموحاً! لا مانع من الانتقال من عمل إلى آخر أفضل، حتى لو صنفتك وزارة العمل في الخانة الحمراء طالما كان هدفك واضحاً والطريق إليه سالكاً مع جهد مدروس ومثابرة مستمرة.



من النصائح أيضا أن تفكر بطريقة إيجابية لا سلبية ولا ضيقة! لا تلتصق بنطاق عملك القديم وكأن المستحيل بذاته الخروج من أسره. لقد منحك الله عز وجل طاقات هائلة، فسخَّرها لخدمة آمالك وطموحاتك، ولتكن كبيرة وبعيدة. ولكن أجمل في الطلب، ولتكن ذا نخوة ومروءوة لا تقبل بالالتفاف على الصواب وإن شقّ وطال.



وعند التقدم لعمل، كن كخاطب حسناء في أكمل زينة دون ابتذال، على أتم استعداد ذهنياً ومعنوياً وشكلياً. كن هناك في الوقت المحدد، يعني (خواجة) لا من بني يعرب!



ولا تكن من أولئك الذين (يرمون) ملفاً أخضر (علاقي) في كل مكتب ومؤسسة في انتظار أن تمطر السماء وظيفة، فهي لن تفعل. والاستعداد يعني أيضا أن تجد جواباً لكل سؤال، و(لا أدري) جزء من الجواب، لكن لا تكثر منها، حتى لا تمسك الباب، خاصة إذا زعمت أنك من ذوي النُّهى والخبرة والألباب.



أخيرا حافظ على روحك المرحة! لا تبدِ خوفاً أكثر مما يجب ولا قلقاً أقل مما يجب. التوازن مطلوب والهدوء بضاعة جيدة للعرض على صاحب العمل. الابتسامة مفتاح القلوب، والهدوء دليل الثقة، والروح الخفيفة مصدر للارتياح.



وختاماً لا تنسوا الاستعانة بالرزاق ذي القوة المتين.. فهو الله رب العالمين.



*نقلاً عن صحيفة "المدينة" السعودية.

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