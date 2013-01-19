مقلب ساخن آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

مما لا شك فيه أن الكوارث المتلاحقة أخيرا ما بين حوادث قطارات‏,‏ وانهيار مبان‏,‏ وغيرها تؤكد أن إدارة شئون البلاد في هذا التوقيت مقلب ساخن‏.‏ وأصبح منصب الوزير.



هما في الليل ومذلة في النهار. الحكومة الحالية كأول حكومة عينها رئيس منتخب بعد الثورة عليها أن تحمل أوزار أكثر من60 عاما تم خلالها إرساء سياسات أصبحت محصنة جماهيريا قبل أن تكون دستوريا. وأكاد أجزم بأن مشكلة النظام لا تتمثل في أبناء الثورة أو المعارضة الليبرالية, ولكن في السواد الأعظم من الشعب أو كما يطلقون عليهم حزب الكنبة, هذا الحزب اعتاد ـ ولعقود طويلة ـ علي أن تفكر له الحكومة, وأن تضع في فمه الرغيف أبو خمسة قروش, والشاي والسكر والزيت والأرز, والتعليم والعلاج والكهرباء والغاز ومياه الشرب.. ليس مهما الجودة فقد قبل الناس جودة أقل, ولكن ما لن يقبلوه أن تختفي هذه السلع والخدمات المدعمة مهما كان الثمن.



لن أخفي عليكم أن الحكومة اتخذت في إطار برنامجها الإصلاحي مع الصندوق مجموعة من الإجراءات السليمة فيما يتعلق بالضرائب علي الدخل, والأرباح الرأسمالية, والضريبة العقارية, ولكن إدخال21 سلعة في إطار ضريبة المبيعات بنظام القيمة المضافة أشبه بإضافة كثير من الملح للطبخة الشهية, وكاد الأمر يخرج عن السيطرة لولا تدخل الرئيس وتجميده هذه الإجراءات.



البعض يقول إنها روشتة الصندوق, والقليل يدرك أنه برنامج الحكومة الإصلاحي الذي قدمته للصندوق وفق مقولة بيدي لا بيد الصندوق.. وأيا ما كان الأمر, لابد من مصارحة الشعب بحقيقة الموقف الاقتصادي.. الحكومات تزول والشعوب تبقي, والشعب وحده هو القادر علي تنفيذ برنامج الإصلاح إذا اقتنع بجدواه. ولكن المسألة تحتاج إلي إعلام حكومي قادر علي الإقناع, وهذا الإعلام خارج الخدمة حاليا.



*نقلاً عن صحيفة "الأهرام" المصرية.

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