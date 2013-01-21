اتفاقية الاستثمار البيني أبرز القرارات المرتقبة لقمة الرياض آخر تحديث: الجمعة 11 رجب 1441 هـ - 06 مارس 2020 KSA 19:36 - GMT 16:36

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

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أكد رئيس "مركز جواثا الاستشاري"، الدكتور إحسان بوحليقة، أهمية موضوع الاستثمارات البينية والذي من المتوقع إقراره في "قمة الرياض الاقتصادية"، مشيراً إلى أنه يأتي على رأس أولويات القمة، بجانب بعض القضايا الأخرى، منها الاتحاد الجمركي، تسهيل التجارة، الربط البري بين الدول العربية، والعلامة البارزة فيما يتعلق بالاتفاقيات هو ما يتعلق باتفاقية الاستثمار البيني بين الدول العربية.



وأوضح أن تاريخ الاتفاقات الاقتصادية العربية، يشير إلى مبادرات مبكرة، بعضها في بداية الستينات مثل السوق العربية المشتركة، ولكنها مبادرات لا ترى النور، أي أن هناك دقة وعمقاً في التفكير، ولكن يوجد ضعف شديد في التنفيذ.



وأشار بوحليقة في مقابلة مع "العربية"، بمناسبة انعقاد "القمة العربية التنموية الاقتصادية" اليوم في الرياض، إلى أن الأمير سعود الفيصل شدد خلال الاجتماع الوزاري أمس، على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية لأن المرحلة مختلفة، وتوقع أن تصدر قرارات فعلية فيما يتعلق باتفاقية الاستثمارات البينية التي يعول عليها القطاع الخاص كثيراً، وأيضاً متوقع تطورات فيما يتعلق بالسكك الحديدية، والجدار الجمركي بين الدول العربية.



وأوضح أن دول الخليج تعاني معاناة كبيرة في تنمية صادراتها نتيجة وجود المعوقات الكثيرة، منها جمركية وإدارية، وعدم الالتزام ببنود اتفاقية التجارة العربية الحرة.