مرسي من الرياض أكثر من ثلثى مشكلات المستثمرين العرب تم حلها آخر تحديث: الجمعة 11 رجب 1441 هـ - 06 مارس 2020 KSA 19:40 - GMT 16:40

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: العربية.نت

أكد الرئيس المصري محمد مرسى، مجددًا قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ومصر على مر التاريخ وفي جميع المستويات الرسمية والشعبية باعتبارهما يشكلان جناحي الأمة العربية والإسلامية. وفقاً لـ"الأهرام" المصرية.



وقال مرسى، خلال لقائه بمجلس رجال الاعمال المصرى السعودى في الرياض اليوم الاثنين على الاستثمار بمصر، حيث توجد فرص واعدة بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وعرض أمثلة لمشروعات كشرق التفريعة لقناة السويس باعتباره محورًا إقليميًا يربط بين القارات الثلاثة كما عرض أيضا إقامة جسر برى يربط بين مصر والسعودية وإقامة خط سكة حديد من الاسكندرية إلى أسوان كمرحلة أولى يربط بعد ذلك وسط افريقيا بشمالها والاستثمار في الحديد والصلب والمشروعات الزراعية.



وأشار إلى أن هناك 300 ألف فدان بالساحل الشمالى جاهزة للزراعة، قائلاً "إنه يتبنى فكرة إقامة أسطول للصيد بمصر من أجل استغلال أكثر من 500 كيلومتر من الشواطئ والاستفادة من الانتاج الغزير للاسماك ببحيرة ناصر".



وأكد أنه تم حل أكثر من ثلثى مشكلات المستثمرين العرب والسعوديين ويجرى حاليًا حل باقى المشاكل، وأن مصر بعد ثورة 25 يناير تقدم جميع الضمانات للاستثمار العربى والأجنبى.