أبراج كابيتال ترى فرصاً استثمارية قوية في المنطقة العربية آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي في "أبراج كابيتال" مصطفى عبدالودود، "إن المنطقة العربية فيها فرص استثمارية قوية رغم الظروف الحالية التي يمر بها العديد من دول المنطقة، مشيراً إلى أنه بالرغم من ذلك فإن "المظهر الخارجي للأسواق العربية ليس كما نريده".



وأضاف عبدالودود في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش فعاليات "منتدى دافوس"، "إن "أبراج كابيتال" لديها خطط استثمارية كبيرة في العام الجاري، وترى فرصا كبيرة في إفريقيا، وشرق آسيا، وتراعي التوزيع الجغرافي لاستثماراتها في دول مختلفة".



وتدير "أبراج كابيتال" حالياً أصولا بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، تتوزع في دول كثيرة حول العالم.



وأشار عبدالودود إلى صفقات ستقوم "أبراج كابيتال" بإنجازها خلال العام الجاري في كل من كينيا، وكولومبيا، مشيراً إلى أن الشركة تبحث عن الفرص في كل مكان حول العالم وهي المحرك الأساسي لخطط الشركة.