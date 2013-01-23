إنعاش الاقتصاد العالمي يتصدر أجندة دافوس 2013

القطاع المصرفي بدأ يطوي صفحة مقلقة

انطلقت اليوم أعمال منتدى دافوس السنوي بحضور كبار قادة السياسة والأعمال في العالم في أجواء من التفاؤل الحذر إزاء انتهاء أسوأ أزمة مالية شهدها العالم.وبحسب وكالات الأنباء فإن إنعاش الاقتصاد العالمي بات يتصدر أجندة المنتدى خلال الأيام الأربعة المقبلة، حيث سيلتقي نحو 45 من قادة العالم وحوالي 2500 من الشخصيات والصحافيين وقادة الصناعة والاقتصاد في منتجع دافوس السويسري لعقد "المنتدى الاقتصادي العالمي".ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية فبعد أن طغت أزمة اليورو والمخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو على قمة دافوس 2012، يسود قمة هذا العام شعور بأن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من كبوته.إلى ذلك عبر مسؤولون وخبراء في حديث لقناة "العربية" عن تفاؤلهم بمسيرة الاقتصاد العالمي في ظل تحسن أسعار النفط، وفي الجلسة الافتتاحة للمنتدى قارن نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين زهو، بين الأجواء السائدة في القمة الحالية وتلك التي سادت في القمة الماضية.وقال زهو "في هذه اللحظات بالتحديد، إن الأمور تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 12 شهراً. فقبل عام هنا كنا قلقين بشان أزمة اليورو والهاوية المالية الأمريكية".وأضاف "ومع كل الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسيات، فإن الأمور أصبحت أكثر هدوءاً الآن، ولكن علينا أن نكون حذرين جداً".

أما جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة "جاي بي مورغان تشيس" فقال إنه يشعر بأن القطاع المصرفي بدأ يطوي صفحة مقلقة في تاريخه شهد خلالها مؤخراً العديد من التطورات الصعبة.



وقال "أعتقد أن ذلك القطاع تخطى الماضي. وأعتقد أن الكثير من الشركات أداؤها جيد. والبنوك تواصل توسعها وإقراضها".



ومع ذلك فإن مسؤولين ومصرفيين حذروا من أن اضطرابات السوق يمكن أن تتجدد خاصة إذا فشلت الجهات التنظيمية في الاستفادة من دروس الأزمة المالية.



وقال ديمون الذي يعد من أكبر المصرفيين في العالم "إذا فعلنا كل شيء بالشكل الصحيح، فإننا سنخرج من هذا. وإذا لم نفعل، فإن هذه الأزمة يمكن أن تستمر لمدة عشر سنوات أخرى".

تشاؤم طفيف

وفي دراسة مهمة نشرتها شركة "برايس ووتر كوبرز" للخدمات المالية، قال الرؤساء التنفيذيون إنهم أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الاقتصاد العالمي.



ومن بين القادة المقرر أن يلقوا كلمات في المنتدى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي.



ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كلمة غدا الخميس عقب إعلانه اليوم الأربعاء أنه سيجري بنهاية 2017 استفتاء حول بقاء بريطانيا أو خروجها من الاتحاد الأوروبي.



وسيكون مدفيديف أول شخصية بارزة تتحدث في المنتدى، حيث سيلقي كلمته ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي يتحدث فيها عن مستقبل الاقتصاد الروسي.



كما سيلقي عدد من الشخصيات المهمة كلمات في المنتدى، ومن بينهم رئيس البنك الأوروبي المركزي ماريو دراغي الذي سيتحدث عن "التحديات في السنوات المقبلة" ورئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.



وعادت ما تخطف الأحداث العالمية أجندة المنتدى، ولن يختلف هذا العام عن سابقه حيث يتوقع أن تهيمن الأزمات في مالي وسوريا على أجندة المؤتمر.



ومن المقرر أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلمة خاصة في المنتدى. كما من المقرر أن يشارك فيه رؤوساء وزراء مصر ولبنان وليبيا وتونس والأراضي الفلسطينية والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز.



كما سيشهد المنتدى تواجدا إفريقيا كثيفا مع حضور قادة جنوب إفريقيا ونيجيريا للجلسة بعنوان "إزالة المخاطر" من القارة اليوم الأربعاء.



وإلى جانب القادة سيشارك في المنتدى أكثر من 900 من كبار قادة الأعمال. وسيشارك في ترأس المنتدى هذا العام الرؤوساء التنفيذيون لشركة كوكا كولا، وامبرير، ويو بي أس، وداو كيميكال، ورئيس منظمة "الشفافية الدولية" التي تحارب الفساد.



واختار المنظمون "الديناميكية المقاومة" عنوانا للمنتدى، ما يعكس ضرورة تحسين هيكل الاقتصاد الدولي لمقاومة الطوارئ المفاجئة مثل أزمة ديون منطقة اليورو.



ورغم تواجد عدد كبير من قادة العالم، فإنه لن يتم اتخاذ قرارات رسمية في دافوس، ولكن يجري في العادة عقد صفقات بين الشركات على هامش القمة، بينما يعقد رؤساء الدول والحكومات اجتماعات صغيرة لتبادل الآراء حول القضايا المهمة.



وستعقد خلال المنتدى 260 جلسة في عشرات المواقع إضافة إلى العروض الخاصة بالدين والعلوم والإعلام والصحة. كما سيجري عشاء تناقش خلاله العلاجات المحتملة لمرض السرطان، وستعقد جلسة حول "ماضي ومستقبل الكون" يقدمها رئيس مختبر فيزياء الجزئيات "سيرن".



وتنظم خلال المنتدى الذي لا يمكن حضوره إلا بدعوة، مآدب غداء غير رسمية وحفلات استقبال فاخرة عادة ما تقام برعاية شركات كبرى ومخصصة لعدد معين من الضيوف من قادة السياسة والأعمال لتبادل الآراء والتعارف.

أسعار مثالية للنفط

إلى ذلك صرح رئيس الوزراء الروسي"ديمترى ميدفيدف" في كلمته اليوم بالمنتدى الاقتصادى العالمي بدافوس أن أسعار النفط الحالية تقترب من المستويات المثلى لكل من المنتجين والمستهلكين.



هذا وتعتمد روسيا، أكبر منتج للطاقة في العالم، على الأسعار المرتفعة للنفط لتوازن ميزانيتها.



وفي الوقت نفسه فقد ارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم شهر مارس بنسبة 0.21% لتصل إلى 96.24 دولار للبرميل.



أما عن العقود الآجلة لخام برنت فقد سجلت صعوداً بنسبة 0.19% ليصل سعرها إلى 110.60 دولار للبرميل، وذلك في حوالي الساعة 03:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وقال نائب المدير العام في صندوق النقد الدولي "مين تشو" من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" السويسرية إن الصناعة المالية لا يزال لديها وقت طويل لتقطعه من أجل إصلاح نفسها.



ونوه إلى أن المنتجات المالية لا تزال معقدة، فيما حث المصرفيين والمنظمين على التعاون بشكل أوثق.



وقال أيضا، خلال السنوات الخمس الماضية حاولنا وضع حلول لمشاكل كثيرة، لكن رغم ذلك يبقى العديد فوق الطاولة.



وأضاف "ومع كون استمرار المناقشات، فإن هيكل السوق المالية لم تتغير كثيرا، نحن لسنا أكثر أمانا.