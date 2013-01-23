الشرق الأوسط وأفريقيا في منتدى دافوس آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

منذ عامين شهد المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 حضوراً قوياً للأحداث التي كانت تجري وقتها في تونس ومصر والتي أدت فيما بعد لظهور أنظمة حكم جديدة في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدا جلياً أن التاريخ يتغير وبينما صاحب هذا توقعات بظهور العديد من الفرص ساد أيضاً شعور بعدم اليقين فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد والحكم في هذه المنطقة التي تظل ملامحها غير محددة بشكل واضح.



على الرغم من الأهمية التاريخية لـ2011، يظل المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2013 الأكثر أهمية لمستقبل المنطقة. منذ عامين، كان التركيز على المنظور قصير المدى حيث كانت هذه الثورات قد بدأت للتو في الحدوث فغلب على المنتدى جو من الإثارة والترقب لكن الأمر الآن مختلفاً حيث يجب علينا أن نرصد كل من النجاحات والإخفاقات ونحدد الطرق التي يتعين بها على المجتمع الدولي مساعدة المستثمرين المحليين والإقليميين على تحقيق نتائج إيجابية تفيد المواطنين العاديين في كل من الدول المعنية. في نفس الوقت يجب الالتفات للمخاطر المتعددة التي من شأنها عرقلة الجهود المبذولة مثل الصراع في سوريا والأزمة المعلقة في إيران والإرهاب في الساحل الإفريقي.



في هذا السياق، سيقوم جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية:



المراحل الانتقالية



تتيح مشاركة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ونظيره الليبي علي زيدان في المنتدى هذا العام، تتيح الفرصة للتعرف علي الأولويات قصيرة المدى والأهداف طويلة المدى للحكومات الجديدة في المنطقة والطرق التي يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم من خلالها العون سواء لهذه الحكومات أو للقطاع الخاص. تتضح هنا الأهمية القصوى لبدء حوار بشأن الدعم متعدد الجوانب للمراحل الانتقالية بما فيها المشروعات التي يديرها صندوق النقد الدولي الممثل في المنتدى من قبل رئيسته كريستيان لاجارد.



أحد أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها هو كيف ستقوم هذه الحكومات الجديدة بالاستجابة لتوقعات الشعوب بينما تتعامل مع التغيرات الاقتصادية المصاحبة للفترة الانتقالية والتي سترسم شكل المستقبل الاجتماعي والاقتصادي الأكثر شمولاً في المنطقة.



فرص العمل



يوجد إجماع تام أن فرص العمل وخاصة للشباب هي التحدي الأكبر التي تواجهه الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في محاولة للتعامل مع هذا التحدي سيقوم المنتدى الاقتصادي العالمي بإطلاق مبادرة تحت عنوان "رؤية جديدة للتوظيف في العالم العربي" والتي ستكون من أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الاجتماع السنوي. من خلال دعوة القادة الشباب مع الوزراء وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص، يهدف المنتدى لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية لخلق بيئة عمل صحية. بينما لا يمكننا التغاضي عن حجم التحدي وصعوبته، نحن نؤمن بقدرة "دبلوماسية خلق الوظائف" على إيجاد حلول مشتركة وبدء خطوات إيجابية.



الأمن



سيكون تحقيق الأمن الإنساني والوطني والإقليمي أحد أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها في المنتدى هذا العام وستتصدر أزمة سوريا السياسية والإنسانية قائمة هذه المناقشات بالإضافة للوضع المتصاعد في الجزائر ومالي. علاوة على ذلك، سيتم تقييم مستقبل عملية السلام في ضوء الانتخابات الإسرائيلية وأولويات الإدارة الأمريكية الجديدة.



يتناول المنتدى الاقتصادي العالمي كل من الفرص والمخاطر المرتبطة بالتحول الجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجدية شديدة ونأمل أن يثمر هذا عن نتائج إيجابية في الأيام القليلة القادمة.

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.