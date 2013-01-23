النابلي الأوضاع الاقتصادية في دول الربيع العربي مازالت حرجة آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

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قال المحافظ السابق للبنك المركزي في تونس، مصطفى النابلي، "إن أوضاع الاقتصاد في دول الربيع العربي بعد مرور نحو سنتين على ثوراتها، ما زالت حرجة، والتحديات السياسية ما زالت مستمرة، ولم تفضِ إلى وضع جديد مستقر، بل إن المؤشرات المتدهورة كثيرة، رغم وجود تحسن في بعض المؤشرات الأخرى".



وأضاف النابلي في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات "منتدى دافوس الاقتصادي"، "هناك شعور بتحسن نسبي للاقتصاد العالمي، رغم تراجع الثقة سابقاً، ولكن تحسنت هذه المستويات مع استرجاع بعض الثقة في الاقتصاد الأمريكي".



ويشهد منتدى دافوس الاقتصادي هذا العام تواجدا عربيا كبيرا، خاصة من دول الربيع العربي، حيث يشارك رؤساء العديد من الحكومات العربية، ومنها مصر وتونس ولبنان، للحديث عن الأوضاع الاقتصادية وخطط الإصلاح عقب الثورات العربية، وخصص المنتدى ندوات للأوضاع في الدول العربية.



وقال النابلي، "إن مشكلة البطالة، في الدول العربية مرتفعة جداً خاصة في مصر وتونس، كما أن المؤشرات المالية في دول الرربيع لم تشهد تحسناً ملحوظاً، بل هناك تراجع للكثير منها".



وأوضح المحافظ السابق لـ"المركزي التونسي"، أن استرجاع الثقة في التنمية يمثل الأولوية الأولى لحكومات دول الربيع، مشيراً إلى أن تخفيض البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية لن يتم بدون استرجاع النمو، والذي يتطلب بدوره استقراراً سياسيا وأمنيا واجتماعيا، مع التأكيد أن الإشكالية السياسية تأتي في الصدارة".