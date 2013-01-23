جدوى للاستثمار 600 مليار دولار احتياطي المركزي السعودي آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

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قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة "جدوى للاستثمار"، أحمد الخطيب، "إن العام الجاري 2013 سيكون عام الأسواق الناشئة، والسلع والدول البترودولارية، مشيراً إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد العالمي خلال هذا العام يتراوح بين 3-3.5%، بدعم أساسي من النمو في الأسواق النشئة، وخاصة الصين والهند وتركيا".



وأضاف الخطيب في مقابلة مع قناة "العربية"، حول الفرص التي ستطرح في "منتدى دافوس"، "هذا النمو الاقتصادي سيوفر فرص للاستثمار في هذه الاقتصاديات الناشئة، حيث تحظى بفرص واعدة وعوائد بنسب قوية، مع مخاطر أقل مقارنة بغيرها من الدول".



وأوضح الخطيب أن الدول البترولية ستحظى بإيرادات كبيرة وفقاً لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي نمو الطلب النفطي، وكذلك هناك نمو متوقع بزيادة الطلب على السلع وهو ما يرجح دعم أكبر لكل من الصين والهند في 2013.



وحول أوضاع الاستثمار في الدول الخليجية، قال الخطيب، "إن دول الخليج لديها مؤشرات قوية، وخاصة في السعودية، التي تسجل مؤشرات قوية جداً خاصة فيما يتعلق بتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وارتفاع الاحتياطيات الدولارية لدى البنك المركزي والتي تجاوزت 600 مليار دولار لأول مرة، وهو ما يؤكد حجم قوة الاقتصاد السعودي".