ماجد الفطيم الجامعات لا تقدم خريجين مؤهلين لسوق العمل آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

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قال إياد ملص، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة"، "إن الحكومة المصرية تقدم دعماً كاملاً لأعمالنا في مصر"، مشيراً إلى أن المجموعة الإماراتية تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر بنحو 10 مليارات جنيه أو ما يعادل 1.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة".



وأضاف ملص في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات "منتدى دافوس الاقتصادي"، "إنه وجد الدعم المصري الكامل خلال مقابلته مع رئيس الحكومة المصرية الدكتور هشام قنديل في القاهرة خلال الأسبوع الماضي"، مشيراً إلى أن "مجموعة ماجد الفطيم موجودة في مصر منذ عام 2000، ولديها مراكز تجارية في القاهرة والإسكندرية، وتخطط حالياً لإنشاء مركز جديد باسم "مول أوف إيجيبت"، ومن المتوقع بدء العمل فيه قريباً".



وقال ملص، إن "منتدى دافوس" يعقد هذا العام في أجواء اقتصادية أفضل، وإن كانت مشكلة البطالة أصبحت مؤثرة بشكل كبير في أغلب دول العالم، حيث أصبحت المشكلة موجودة في دول الغرب، كما هي موجودة في الأسواق الناشئة"، مشيراً إلى أن المنتدى ركز على أهمية دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل تساهم في حل هذه المشكلة".



وأشار إلى "إنه ركز خلال كلمته في المنتدى على أهمية التدريب وإنشاء مراكز ومدارس ومعاهد متخصصة لتسهيل تدريب الأفراد، ليكونوا جاهزين لسوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعات والمدارس حالياً لا تقدم خريجين مؤهلين لسوق العمل".