موبايلي تضخ 22 مليار ريال في البنية التحتية خلال 5 سنوات آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: العربية.نت

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تعتزم شركة "موبايلي" السعودية استثمار نحو 22 مليار ريال في البنية التحتية على مدار السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز بن صالح الصغير، مؤكداً أن الشركة تركز على السوق السعودي، ولكنها يمكن أن تقتنص أي فرصة خارجية مغرية، إذا أتيح لها ذلك، مشيراً إلى أن الشركة حاولت من قبل دخول السوقين المصري والأردني عندما وجدت فرصة جيدة.



وأضاف الصغير في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش فعاليات "منتدى دافوس الاقتصادي": "إن قطاع الاتصالات بشكل عام فيه نمو مستقبلي قوي، ومن أهم محفزات النمو هو قطاعي البيانات والأعمال، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الهواتف الزكية، التي تتطلب التوسع في خدمات البيانات".



وأوضح أن الشركة حققت نمواً بنحو 41% في إيراداتها خلال العام 2012 والتي بلغت نحو 23 مليار ريال، تشكل عائدات قطاع البيانات نحو 27% منها، وترتفع هذه الحصة إلى 30% من إيرادات الربع الأخير من العام المنتهي".



وحول التوجه لدخول مشغليين افتراضيين، قال الصغير "إن موبايلي ترحب بالشركات التي ستدخل إلى قطاع المشغلين الافتراضيين، مشيراً إلى أن المشغل الافتراضي سيخلق شريحة جديدة لـ"موبايلي".