هيكل أغلبية الدول تحاول الخروج من معدلات نمو متباطئة آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

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أكد رئيس مجلس إدارة شركة القلعة "سيتاديل كابيتل"، أحمد هيكل في لقاء له مع "قناة العربية" على هامش منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2013، أن شركة القلعة تركز استثماراتها في أسواق المنطقة العربية وشرق إفريقيا.



وتصدرت شركة "القلعة" المصرية شركات الاستثمار المباشر في إفريقيا



باستثمارات قدرت بنحو 9.5 مليار دولار في 15 قطاعاً.



ويشار إلى أن الخسائر المجمعة التي أعلنت عنها الشركة بلغت 69 مليون دولار خلال 9 أشهر من العام الماضي.



وتطرق هيكل خلال اللقاء الى أن مؤتمر دافوس للعام الماضي ناقش أزمة الديون السيادية في اليونان والأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي، في حين أشار الى أن السنة الحالية تحمل في طياتها الكثير من التفاؤل لكن يسودها حذر شديد.



وأضاف أن الكثير من الدول تحاول الخروج من معدلات نمو متباطئة، فعلى سبيل المثال دول أوروبا والصين تنمو بمعدلات بسيطة جداً، بالإضافة الى ترقبات حول إمكانية إنقاذ أمريكا من الهاوية المالية.



وأشار إلى أن فرص النمو تأتي في الوقت الحالي من خلال الاستثمارات في قطاع الطاقة، خصوصا بعد اكتشاف الغاز الصخري في أمريكا وما يمكن أن يحدثه هذا الاكتشاف من تبعات على اقتصادات أخرى وتأثيره على أسعار المنتجات البترولية والغاز في الفترة القادمة.



وأضاف أن الاهتمام العالمي منصب على أمريكا وإفريقيا والتغيرات الممكنة في سعر العملة ومدى استفادة بلدان أخرى من هذا التغير.



وأشار على أن مصر تمر بحالة صعبة ودقيقة اقتصاديا وسياسيا، فقدت من خلالها العملة المصرية جزءا من قيمتها.



ويرى هيكل أن التأثير السلبي سيكون بارتفاع نسبة معدلات التضخم والتي ستضع بدورها عبئاً شديدا على الأقل حضاً من المجتمع المصري، لكنة أشار الى أن الإيجابيات لهذا التغيير تندرج في كونه وسيلة تستطيع مصر من خلاله أن تزيد نسبة التصدير وتقوي قطاعات أخرى كالسياحة، والتصدير الصناعي والزراعي. وأضاف أن التأثير المتوسط لأزمة العملة ستطال معيشة الأغلبية المصرية.