السياحة وسفير الإمارات آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

حققت دولة الإمارات نجاحاً كبيراً في مجال السياحة من خلال الاهتمام بتطوير بنية تحتية وسياحية متطورة كان لها دور واضح في استقطاب السيّاح من شتى أنحاء العالم.



وتوقع مجلس السياحة والسفر العالمي أن يبلغ حجم الاستثمار في قطاع السفر والسياحة في الإمارات خلال العام الجاري أكثر من 41.5 مليار درهم، تشكل نحو 40.7 في المئة من إجمالي الاستثمارات السياحية المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط؛ في الوقت الذي أشارت دراسات إلى تصدّر كل من دبي وأبوظبي مدن الشرق الأوسط وإفريقيا في عدد مشروعات التطوير الفندقي قيد الإنشاء بنحو 20.7 ألف غرفة للإماراتيين.



ودعماً لهذا التميز نجد انطلاق برامج حيوية لدعم السياحة والثقافة، ومنها برنامج «سفير أبوظبي» الذي يعد من أبرز الفعاليات على أجندة هيئة أبوظبي للسياحة والذي يستهدف المواطنين من موظفي القطاعين الحكومي والخاص ومن خلاله يتم إعدادهم عبر دورات ميدانية تشمل أهم المعالم والمرافق ومنشآت الضيافة في الإمارة ليساهموا في تعريف زوار الدولة بالوجه الحضاري للإمارة.



انطلق هذا البرنامج المتميز عام 2008، وتم تخريج أكثر من 300 مواطن يحملون شهادات تخولهم المشاركة في الفعاليات التي تنظمها هيئة أبوظبي للسياحة، حيث يقدمون جانباً من مهام المرشد السياحي، ويساهمون بشكل فاعل في تعريف الوفود الأجنبية الزائرة بالوجه الحضاري للإمارة خاصة للفعاليات، ومن ضمنها دعم المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بكفاءات مواطنة ومهارات في مجالي الإرشاد السياحي والثقافي.



ويهدف البرنامج الذي تعرفت على محتواه من خلال الصحف وموقع الهيئة الإلكتروني إلى تأهيل المشاركين من الشباب المواطنين ليصبحوا مرشدين أو حتى سفراء سياحيين وثقافيين قادرين على التحدث بطلاقة عن تاريخ الإمارات ومجتمع أبوظبي.



نتمنى أن تتسع آفاق البرنامج ليشمل كافة الإمارات من خلال تعاون هيئة السياحة في أبوظبي مع هيئات السياحة في مختلف الإمارات، وعمل برنامج باسم «سفير الإمارات» يتم من خلاله تدريب الراغبين للمشاركة كلّ في إمارته، بحيث تتم تغطية كافة المناطق في الإمارات التي تعج بالكثير من الأماكن التراثية والسياحية والمعارض والمهرجانات المختلفة على مدار العام، لتعم الفائدة للجميع لتمثيل الدولة في المحافل المحلية والدولية.



* نقلاً عن "الرؤية" الإماراتية

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