دافوس دور محوري لدبي في التجارة العالمية آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

أكد تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انطلقت أعمال دورته الـ43 تحت شعار "الديناميكية المقاومة" في مدينة دافوس السويسرية أمس، أن "دبي تلعب دورا مهما في تسهيل التجارة العالمية بما تفرضه من رسوم جمركية منخفضة جدا مما يجعلها من المواقع المفضلة لصادرات الشركات العالمية مثل شركة توزيع الهواتف هاندسيت ديستربيوشن".



واضاف التقرير ان «عمليات الشحن التي تتم من دبي توفر مزايا جيدة للتجارة و الشركات العالمية مما يجعلها من افضل مواقع الشحن التجارية في العالم، حتى و اذا اذا ما قورنت بدولة مثل كينيا التي لا تفرض رسوما جمركية على الاطلاق في حال التصدير الى الدول الافريقية».



ونقل التقرير عن شركة «هاندست ديستربيوشن» ان «افضل مواقع التصدير بالنسبة لها هي دبي حتى ولو كانت تكلفة المنتج ترتفع 4 إلى 5 في المئة حال التصدير الى اماكن بعيدة من الكرة الارضية»، وفقا لصحيفة "البيان" الاماراتية.



واشار التقرير الى «المنتديات و الندوات الاقتصادية التي ترعاها دبي و تنظمها من اجل تسهيل التجارة العالمية وازالة الحواجز الجمركية». وتقوم «هاندست ديتسربيوشن» بالتصدير الى نحو 20 دولة افريقية عن طريق موانئ دبي.



ونقل التقرير عن رئيس الشركة قوله ان دبي «هي منصة انطلاق الصادرات بالنسبة لهم و ليس افريقيا»، موضحاً ان «40 في المئة من صادرات الشركة تسلم الى مستوردين عن طريق دبي».



كما اشار التقرير الى «جودة البنية التحتية التجارية في دبي من موانئ ومخازن ومناطق حرة تسمح لجميع الشركات العالمية بالتصدير واعادة التصدير عن طريق الامارة بسهولة لا تتوفر في مدينة اخرى».



وافاد ان دبي «توفر نسبة عالية من الامان في وقت تواجه كثير من الموانئ في منطقة الشرق الاوسط مخاطر عديدة، خاصة التي تقع على مدخل البحر الاحمر».