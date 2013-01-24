في شنكر المناخ الاقتصادي والسياسي جعل الإمارات ملاذاً آمناً آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكتين في بنك "ستاندرد تشارترد" في شنكر، نحن متفائلون جدا بشأن الإمارات لكنك إذا نظرت إلى المنطقة ككل فلدينا نظرة متباينة تنقسم إلى من لديه نفط ومن لا نفط لديه. فالدول النفطية لديها المرونة المالية اللازمة لإدخال الإصلاحات التي يتعين عليهم القيام بها. أما أولئك الذين لا نفط لديهم فيعانون آلاما أكثر. لذا فإنني أقول إن النظرة مختلطة وجميعنا يعلم من الناحية الجيوسياسية المشاكل التي تعاني منها سوريا وإيران والتغيرات السياسية الجارية في مصر، لذا فالصورة متباينة. لكن الإمارات في المقابل لديها نقاط ممتازة على جميع هذه الأصعدة لأنها بحالة طيبة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية ما جعلها ملاذا آمنا.



وأضاف شنكر، في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات "منتدى دافوس الاقتصادي"، في الإمارات نحن محدودون بعدد الفروع المسموح لنا العمل من خلالها بحسب تعليمات المصرف المركزي لذا فلا خطط توسعية لدينا هناك ما لم يسمحوا لنا بافتتاح فروع إضافية. لكن الأعمال ككل في الإمارات تحقق نتائج ممتازة وفي الحقيقة فإن أعمالنا في الشرق الأوسط متينة للغاية ولدينا حضور في سبع دول. وبشكل عام الأعمال تسير بشكل ممتاز في قطاعي الجملة والمستهلكين.



وأكد شنكر على تمسكهم بالاستمرار في المنطقة ، مشيراً إلى أن فروعهم في دبي يعمل فيها نحو 2300 شخص، "ونحن أكبر بنك أجنبي في دبي وليس لدينا عمل في الإمارات فحسب بل لدينا أعمال على نطاق إقليمي يشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أن أناسا مثلي في مجلس إدارة ستاندرد تشارترد يتخذون من دبي مقرا لهم. ولا أظن أن أي كيان عالمي آخر له مثل هذا الحضور في دبي".



وحول القيود التي تعتزم الإمارات فرضها على التمويل العقاري، قال شنكر، الأمر لا يزال قيد المناقشة وعلينا الانتظار لنرى ما سيؤول إليه. لكن كل ما يمكنني قوله هو أن مثل هذه القيود على الإقراض للرهون العقارية شائعة في أسواق أخرى عديدة تشمل سنغافورة وهونغ كونغ. وبشكل عام ستجدين أنها إذا تحققت في الوقت والمستوى المناسبين وتمت معايرتها بطريقة صحيحة فستكون جيدة للحصولُ على سوق عقارية متينة ومستقرة.



وحول الإقبال الكبير على السندات الصادرة من المنطقة، قال شنكر بالفعل هناك طلب عالمي قوي على العوائد، لذا السندات تلبي هذا الطلب على العوائد من قبل المستثمرين. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط فإن الكثير من المُصْدِرين يتوجهون إلى الأسواق وأظن أنه الأمر الواجب فعله لأنه أولا تحصلين على تمويل طويل الأجل وبسعر مغر جدا. إذا نظرت إلى تداولات السوق الثانوية على سندات دبي مثلا ستجدين ان الفوارق قد تقلصت بنحو ثلاثمئة نقطة أساس خلال عام لذا أعتقد أن الوقت مناسب لتوجه المُصْدِرين إلى الأسواق.