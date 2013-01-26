عبدالكريم أبو النصر أداء الاقتصاد السعودي متين وواعد آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

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أشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، عبدالكريم أبو النصر في لقاء له مع قناة "العربية" على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي، إلى أن أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي هي مخاوف تتعلق باستمرارية المصاعب التي يواجهها الاقتصاد العالمي وانعكاسات ذلك على النمو المتوقع.



وأضاف أنه خلال الفترة الماضية كانت الدول النامية هي التي تحمل قاطرة النمو، حيث إن التخوف منصب عما إذا كان هناك تباطؤ في الهند والصين وانعكاسات ذلك سلباً على الاقتصاد العالمي، وبالتالي ضعف الطلب على النفط.







وأوضح أن النسبة للمخاطر الأخرى التي تمت تغطيتها بشكل كبير في عدة محاور متعلقة بالوضع الجيوسياسي في المنطقة. وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة في الوضع الحالي وما يفرضه الأمر من عدم وضوح في الصورة بالنسبة للاقتصاديات في المنطقة، خاصة في الدول التي تواجهها التحديات الكبيرة هذه.



من جهة أخرى، أشار أبو النصر إلى أن أداء الاقتصاد السعودي في 2012 متين وقياسي في حجم الدخل والإنفاق والمشاريع التي تم الاستمرار فيها، ما انعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي الكلي للمملكة.



ويرى أن عام 2013 هو استمرارية للأداء الجيد للاقتصاد السعودي. وأشار إلى أن الميزانية التي تم اعتمادها ميزانية ضخمة جداً لاستمرارية المشاريع التنموية وحرص الدولة على الاستفادة من الفرص في تنويع الاقتصاد وتحديث البنية الأساسية مما سينعكس بدوره إيجاباً على أسواق المال.



وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية لديه العديد من الفرص التي لم تنعكس بشكل كامل في أسعار الأسهم الموجودة إذا ما نظرنا للموضوع الاقتصادي المتوقع وأداء الشركات المدرجة والنمو المتوقع للأرباح.



وأضاف أبو النصر أن الاقتصاد الكلي تدعمه قطاعات واعدة كالتجزئة والمنشآت، لأنها مدفوعة بالمشاريع التي في طور الإنشاء. وأشار إلى أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية، خاصة في ظل المشاريع المطروحة لتنفيذ مساكن للمواطنين.



وتوقع أن يرى عام 2013 زخماً أكبر في عمليات الطرح الأول للاكتتاب، حيث من الأرجح أن يكون هناك طرق للصكوك أو السندات مما سيوسع أداء السوق المالية.