أول مرة تتوقف عن التوزيع؟ آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

"نوكيا" لا أحد يجهل أو ينسى هذا الاسم العالمي في الهواتف النقالة حول العالم شركة تأسست منذ 136 سنة وليست وليدة الأمس أوعقود بل قياسها بقياس القرون من الزمن، "نوكيا" بدأت بتجارة الورق والأخشاب والفترة الزمنية الماضية وحتى اليوم "الهواتف النقالة" كأساس استمرت الشركة في توزيع الأرباح النقدية حتى في أحلك الظروف والحروب العالمية وتغير وتبدل وظهور دول جديدة من الأربعينات إلى اليوم، ولكن استمرت توزع ارباحاً نقدية وهذا دليل قوة ونمو ووفورات اقتصادية. ولكن مع قدوم منتجات وبرامج تشغيل جديدة وثبات و"خمول" الشركة الفنلدية تجاوز الآيفون والجالكسي خصوصاً هذه الشركة العملاقة بالتجارة لا شيء يبقى للأبد مالم تكن حاضراً ومتجدداً في عالم لا يرحم ولا يعرف الرحمة في التنافس والبحث عن الأفضل باستمرار وبلا توقف ولا كلل ولا ملل. توقفت "نوكيا" وهي تصر على مسارها وأنها بطريق الصحيح ولكن ماذا حدث؟ تجاوزها قطار نظام ios والاندرويد المتجدد والمتغير وظلت "نوكيا" بلا حراك.



بدأت تخسر نوكيا وأصبحت خسائرها المجمعة خلال خمس سنوات ما يفوق خمسة مليارات يورو وتلمست الخطأ واعترفت وأقرت وتراجع السهم من السبعينات إلى أقل من 20 يورو وحتى وصل 11 يورو بدأت "بالتغير" والبحث عن برنامج تشغيل فكان نظام "وندوز" فهي لا يمكن أن تأخذ برامج المشغلين المنافسين كأبل والجالكسي وبدأت الآن بنهاية عام 2012 بالعودة للربحية وبدأت تخرج من دائرة الاقفال الداخلي لفضاء البرمجيات والأجهزة الحديثة هل هذا كل شيء؟ بالطبع لا فهي بداية وفي عالم التقنية نحن نشاهد شهراً بعد شهر أن "الجالكسي" الذي يستخدم برامج "الأندرويد" من قوقل يسيطر بحصص أكبر حتى أن "الجالكسي" يباع بالسوق الأمريكي أكثر منه جهاز الأبل حسب ما نشر من شركة IHS iSuppli التي أظهرت تفوق سامسونغ منتجة الجالكسي وأصبحت الشركة الكورية تسيطر على نسبة 28% من السوق العالمي وازحت "نوكيا" صاحبة الترتيب الثالث التي استمرت سيطرتها 14 عاماً والتي كانت حصتها 30% من السوق العالمي ولكن تراجعت إلى 5% وثانياً تأتي "أبل" بنسبة 20% في السوق العالمي.



سر نجاح "سامسونغ" وهو ما تفتقده الشركة الفنلدية وحتى شركة "أبل" من خلال جهازها الآيفون هو في قدرتها على التنوع وتلبية طلبات شرائج متعددة من الزبائن وقسمت السوق لشرائح متعددة بعكس الآيفون جهاز واحد لشريحة محددة القدرة على قراءة السوق ومستقبله والتجديد والتغيير والنمو بتطوير وكفاءة هي سر نجاح العمل التجاري وبأسعار تتناسب وفق الشريحة المستهدفة لا نجاح حين تعمل بمعزل عن السوق أو تحاول فرض واقعك على السوق بل هي توازنات تمكنك من قيادة السوق وهنا الفرق.



*نقلا عن صحيفة الرياض.

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