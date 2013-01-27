القمم العربية التنموية وتأمل التجربة الأوروبية آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

في أجواء القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، التي استضافت الرياض اجتماعاتها الأسبوع الماضي، تتداعى أمام المهتم بالشأن التنموي في الوطن العربي تجربة دوله على مدى خمسين عاماً، مع تلك البداية التي انطلقت في مرحلة متزامنة مع التجربة الأوروبية، وكان هنالك حينها توقع بأن التجربة العربية ستحقق إنجازات بحجم أكبر ومعدلات أسرع بسبب ما تملكه دولها من مقومات وعناصر الوحدة مقارنة بنظريتها دول الاتحاد الأوروبي، المتعددة في لغاتها وتنوع ثقافاتها وأزمات الحروب التي تشتعل حيناً بعد آخر بين أقاليمها، إلا أن الشواهد التي ظهرت بعد فترة لم تكن نسبياً بالطويلة في عمر تلك التجربتين جاءت مخالفة لتلك التوقعات.



فالجامعة العربية التي تأسست في عام 1945م، ونص ميثاقها على التنسيق بين الدول العربية في الشئون الاقتصادية، وتتألف عضويتها في الوقت الحاضر من اثنتين وعشرين دولة، ذات تاريخ وثقافة ولغة مشتركة، وتمتد أراضيها على مساحة تزيد عن أربعة عشر مليون كيلومتر مربع، بما يجعلها الثانية على مستوى العالم بعد روسيا في مجموع مساحة دولها، وذات الموقع الاستراتيجي المطل على المحيطين الأطلسي غرباً والهادي شرقاً، واربع ممرات بحرية دولية، وإشرافها على خمسة مضائق مائية مهمة للتجارة الدولية، وتمتلك موارد بشرية تزيد على الأربعمائة مليون نسمه، تجعلها سكانياً تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي، لا يكاد يتجاوز ناتجها الإجمالي المحلي 530 مليار دولار، بالرغم من أن بينها دولاً تتبوأ مراتب اقتصادية متقدمة بين دول العالم مثل المملكة التي تأتي في المرتبه الحادية عشرة على مستوى قارة آسيا، ومصر والجزائر اللتين تأتيان في المرتبة الثانية والثالثة على مستوى القارة السمراء بعد جنوب أفريقيا.



في حين نرى بالمقابل الاتحاد الأوروبي، المجموعة الاقتصادية التي تضم سبعاً وعشرين دولة وتشغل مساحة لا تتجاوز 30% من مساحة العالم العربي، وتضم ما يزيد على خمسمائة مليون من السكان الذين يتحدثون بنحو 23 لغة، استناداً لما تحقق لهم من تكامل ووحدة اقتصادية، قد تمكنوا من أن يصلوا بناتجهم الإجمالي المحلي إلى سبعة وعشرين ضعف الناتج الإجمالي المحلي لكافة الدول العربية، بمقدار يزيد عن 14 تريليون دولار.



إن من أهم ما تميزت به تجربة الوحدة الأوروبية هو قيامها في مرحلة البدايات بوضع أهداف متواضعة وتناول قضايا جزئية، مما كان له الدور الأساسي في أن يفضي بدولها الأعضاء أو معظمهم إلى خيار الاتحاد، فعلى سبيل المثال تبنت الدول المؤسسة للاتحاد سياسة زراعية موحدة في فترة الحرب العالمية الثانية، نظراً لأن موضوع الأمن الغذائي وإن كان يبدو جزئياً، فهو من أهم موضوعات تلك المرحلة، حيث اعتبر الاتحاد امتلاك أوروبا القدرة على انتاج احتياجاتها الغذائية من أهم أولوياتها، لذلك عكست السياسة الزراعية منذ أيامها الأولى الحاجة إلى تنظيم الانتاج والتجارة والتصنيع الغذائي في دول الاتحاد، والاهتمام بالتنمية الريفية، من أجل ضمان امتلاك الاتحاد الأوروبي قطاعا زراعيا منتجا يحقق للمستهلك عرضا ثابتا من الغذاء الضروري، وبأسعار مناسبة وهو ما تحقق من خلال دعم الأسعار بشكل أساسي، حيث شكل ذلك جزءًا هاماً من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، وصلت نسبتها في الثمانينات الميلادية إلى80% من تلك الميزانية، فعبر ذلك تمكنت التجربة الأوروبية من تحقيق نتائج بدأت صغيرة ومتواضعة، إلا أنها استطاعت بالتراكم أن تحدث نقلة جوهرية باتجاه تحقيق الهدف المحوري وهو الوحدة، بينما عالمنا العربي لا يمتلك أي سياسة تؤدي إلى التكامل بين دوله في تحقيق أمنها الغذائي، ناهيك عن وجود استراتيجية موحدة وخطط تنفيذية تجسد ذلك.



*نقلا عن صحيفة الرياض.

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