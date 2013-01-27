المنصوري ضرورة بقاء نسب الإقراض العقاري بالإمارات دون تغيير آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، أن النسب الحالية للإقراض في القطاع العقاري بالإمارات يجب أن تبقى على حالها في الوقت الراهن مع مراجعتها دورياً، بحيث لا نجد أنفسنا في فترة من الفترات مثلما كنا في العام 2007، وما قبلها.



وقال المنصوري في حديث مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن العامين الجاري والمقبل، سيشهدان زيادة في عدد الاكتتابات في أسواق الإمارات، متوقعاً أن يتم إقرار قانون الشركات الذي يشمل رفع نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى أكثر من 49% قبل منتصف العام الحالي.



في سياق آخر، قال المنصوري، إن استحواذ "بنك دبي الإسلامي" على شركة "تمويل" ساهم في تقوية الطرفين"، مشيراً إلى أن المحادثات بين دائني شركة "أملاك" واللجنة المشرفة على إعادة هيكلتها وصلت إلى المرحلة النهائية، وإن المناقشات الحالية تدور حول نسبة رأس المال التي سيتم إرجاعها.