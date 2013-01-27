غصن قوة الين أضرت بمصالح شركات السيارات اليابانية آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة "رينو نيسان" كارلوس غصن، على أهمية سوق منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لشركته، رغم أنها تمثل 4% فقط من مبيعاتها العالمية، ولكنه مرشح لنسب نمو عالية، ترجح ارتفاع حصته من مبيعات الشركة خلال السنوات المقبلة.



وأوضح غصن، في لقاء مع "العربية" على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، أن قوة سعر صرف الين أضرت بأعمال شركات صناعة السيارات اليابانية، متوقعا أن يصل سعر العملة اليابانية إلى 100 ين مقابل الدولار الواحد.



وأشار إلى أن اليابان تحاول العودة بقيمة الين لوضع لا يجعل الشركات مخنوقة بسبب العملة، مشيراً إلى أن الين كان بسعر 110 لكل دولار، والآن في حدود 90 ينا للدولار، وهو ما يجعل الكثير من الشركات في وضع صعب، مشيراً إلى أن الشركات طلبت من رئيس الحكومة اليابانية العمل على وصول السعر إلى 100 للدولار، لأن ذلك سيساعد الشركات في المنافسة عالمياً، لأنه كلما ضعف الين يقوي الإنتاج في اليابان.



وأوضح غصن، أن التجربة علمتهم أن تتم صناعة السيارة في مكان البيع، لتخفيض حجم المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف، خاصة فيما يتعلق بارتفاع قيمة الين.