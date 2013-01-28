وزير بحريني إقتصاد المملكة سينمو بأكثر من 4 في 2013

توقع وزير المواصلات البحريني كمال محمد، نمو اقتصاد بلاده بأكثر من 4% خلال العام 2013، بعد أن سجل نمواً يتراوح بين 3.5-4% خلال العام المنتهي، وإن كانت الأرقام النهائية لم تظهر بعد.
وأشار كمال محمد في مقابلة مع "العربية" من "دافوس"، إلى أن المشاريع الحكومية والاستثمارات الأجنبية، وكذلك مشروع الدعم الخليجي سيسرع عجلة مشاريع البناء والإسكان، ويساعد على زيادة معدلات النمو، وينعكس إيجاباً على اقتصاد البحرين".
وقال: "إن الاقتصاد البحريني يسجل نموا متواصلا خلال العقد الأخير، مشيراً إلى أن تأثير الأزمة العالمية كان محدودا على الاقتصاد، حيث نما الاقتصاد بنحو 70% خلال السنوات العشر الأخيرة، وتراجع معدل البطالة إلى 3.8%، وهو من أفضل المعدلات في العالم، وكذلك الصادرات غير النفطية نمت بما يعادل الضعف".
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