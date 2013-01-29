تمر السعودية تخطط للتوسع في الإمارات ومصر والجزائر وليبيا آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة تمر" السعودية، أيمن تمر، "إنه ليس للشركة نية لطرح جزء منها للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن الشركة لديها الفرصة للتوسع من دخلها وبإمكاناتها.



وأشار تمر في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات "منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس"، إلى خطة الشركة للتوسع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما في الإمارات، وفي وقت لاحق في مصر والجزائر وليبيا.



وتحدث أيمن تمر، عن المبادرات التي تتخذها المجموعة بهدف بناء وتطوير إمكانيات السعوديين للعمل في القطاع الصحي من خلال "أكاديمية تمر"، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل بالتعاون مع صندوق التنمية لتأهيل السعوديين للعمل في مختلف مجالات القطاع الصحي، حيث دربت بالفعل نحو 20 شابا سعودياً، وتخطط لتدريب نحو 300 شخص خلال العام الجاري.



وأكد تمر على ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومي للمساهمة في تقليص معدلات البطالة، مشيراً إلى أن المجموعة توظف نحو 200 شخص سنوياً، وأكثر من 60% منهم من السعوديين.