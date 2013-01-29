رئيس إرنست آند يونغ لـالعربية أستبعد حدوث حرب عملات قريبا آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

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أكد رئيس مجلس إدارة "إرنست آند يونغ" جيمس تورلي، إن القلق لا يزال يحيط بمنطقة اليورو، مستبعداً خروج بريطانيا من اتحاد اليورو"، مضيفا "لا أتوقع أننا سنكون أمام حرب عملات قريبا، أفضل الشرق الاوسط والاقتصادات الناشئة كمناطق للاستثمار".



وقال تورلي في مقابلة خاصة مع "العربية" على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي " هناك الكثير من الحماس هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لكن لا يزال هناك بعض القلق. ونحن نرى نموا في الاقتصادات الصاعدة كما نرى نموا قويا في مجموعة من الاقتصادات سريعة النمو خارج مجموعة "البريك"، كما نرى نموا في أمريكا الشمالية أيضا".



وأضاف "أظن أن القلق يدور حول منطقة اليورو وإلى أين تتجه. وهذا عامل خطر، والعامل الآخر هو ما إذا كانت الدول ستبقى تعمل معا أم ستدخل الحمائية، لكن الأمور الآن تتحسن قليلا".



ويرى أنه ليس هناك نمو في منطقة اليورو بشكل عام، وقال "أظن أنني لست قلقا على مستوى دول بعينها، لكنني أرى أنه ليس هناك نمو في منطقة اليورو ككل، إنني قلق بشكل أقل بشأن الديون السيادية رغم أهميتها، من قلقي حيال عدم وجود نمو، وإذا استمر عدم وجود النمو لفترة طويلة من الزمن، فإن الوضع سيكون مقلقا، لذا أرى أن هناك إصلاحات يتعين القيام بها على المستوى الاجتماعي وقوانين العمل لجعل منطقة اليورو منافسة على الصعيد العالمي".



وأعرب عن تفاؤله حيال بقاء بريطانيا ضمن منطقة اليورو، مضيفاً "هل هناك خطر بالطبع، وأنا متفائل بأنه عندما يحين وقت الاستفتاء، فإنه ستكون هناك كمية كافية من الأصوات تجعل بريطانيا تبقى ضمن أوروبا وذلك بدعم من الشعب، وأظن أن الأمر يمثل مخاطرة، لكن أتوقع أنه سيتمخض عن نتيجة إيجابية في المستقبل".



وقال: "عندما أتحدث عن مخاطر الحمائية، فهي تتمثل في الحروب التجارية والنزاعات التنظيمية بين الدول، أو حتى في حروب العملات، أظن أننا نرى الكثير من الدول التي تريد أن تكون عملاتها أدنى قيمة نسبيا لتساعد شركاتها على المنافسة عالميا، لذا فلن أقول إن هناك حروب عملات تجري حاليا، لكن هناك قلق حقيقي حيال المستويات النسبية للعملات، وهو أمر يجب الاستمرار في مراقبته".



وأكد أنه متفائل حيال الاقتصادات الصاعدة بشكل عام، بما فيها الشرق الأوسط، قائلاً "أرى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى الاقتصادات الصاعدة الأخرى كالصين والهند وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، كلها أماكن سأتطلع للاستثمار فيها، لأن فيها النمو السكاني والتحول الرأسمالي والديموغرافي الذي سيساعد على تحويلها إلى قصة نجاح على المدى البعيد".