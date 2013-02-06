4.3 مليارات ريال أنفقها السعوديون في إجازة منتصف العام

أنفق السياح السعوديون داخل المملكة وخارجها خلال إجازة منتصف العام الدراسي الماضية، نحو 4.3 مليارات ريال، عبر مليون رحلة سياحية محلية و507 آلاف رحلة خارجية.

وأوضح تقرير إحصائي صادر من مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الرحلات السياحية المحلية داخل المملكة في إجازة منتصف العام الدراسي بلغت 1.03 مليون رحلة سياحية، محققة إنفاقا يتجاوز 2.58 مليار ريال بمعدل إنفاق 2547 ريالا للرحلة الواحدة.

ولفت التقرير الذي نشرته صحيفة الوطن السعودية، إلى أن مجموع الرحلات المغادرة من المملكة خلال الإجازة بلغ نحو 507 آلاف رحلة أنفق فيها السياح السعوديون المغادرون قرابة 1.7 مليار ريال بمتوسط صرف 3300 ريال للمسافر الواحد.

وكانت أكثر الوجهات التي قصدتها الرحلات السياحية المغادرة في إجازة منتصف العام البحرين بقرابة 185 ألف رحلة سياحية ، تليها الإمارات بـ 95 ألف رحلة سياحية، فالكويت بـ 85 ألف رحلة سياحية، ثم قطر بـ 40 ألف رحلة سياحية، والأردن بـ 37 ألف رحلة سياحية، مستحوذة على ما يقارب من 87% من إجمالي الرحلات السياحية المغادرة.

وارتفعت نسبة السياحة المغادرة للسعوديين في إجازة منتصف الفصل الدراسي، مقارنة بالإجازة ذاتها من العام 1433 بما يقارب 12%، كما ارتفعت مصروفاتهم بنسبة 40%، إذ بلغ مجموع الرحلات السياحية في العام الماضي 445 رحلة سياحية مغادرة، بينما بلغ مجموعها العام الحالي 507 آلاف رحلة سياحية مغادرة.

فيما بلغ عدد الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة 438 ألف رحلة، وعند استثناء تكلفة النقل الدولي يقدر إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة ما يقارب 920 مليون ريال، بمعدل 2099 ريالا للرحلة السياحية الواحدة.

وجاء أكبر عدد من الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة من مملكة البحرين، تليها الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت.

وارتفعت نسبة الرحلات السياحية القادمة إلى المملكة في إجازة منتصف الفصل الدراسي الحالي 1434 بـ 35%، مقارنة بالإجازة نفسها من العام الماضي 1433، كما ارتفعت مصروفاتهم بنسبة 54%، حيث بلغ مجموع إنفاق السياح القادمين إلى المملكة ما يقارب 920 مليون ريال، مقابل 597 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

ويدخل في الرحلات السياحية الوافدة بالإضافة إلى العمرة زيارة الأقارب وحضور المعارض والمؤتمرات.

