65% من سكان السعودية يعيشون في الرياض ومنطقي مكة والشرقية

أكد مركز متخصص في الدراسات السكانية أن 26 في المئة من سكان المملكة يسكنون في بيوت شعبية، وأن 52 في المئة من قاطني منطقة الرياض لا يملكون مساكن، مشيراً إلى أن 65 في المئة من السكان في السعودية يعيشون في العاصمة ومنطقتي مكة والشرقية.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن مركز الدراسات السكانية في جامعة الملك سعود (في ندوة عقدت بمقر الجامعة أمس) أن تضاعف عدد السكان في المملكة في العقود الماضية يُعقّد خطط المخططين لعلمية التنمية، وأن هناك توازياً بين ارتفاع عدد السكان السعوديين وغير السعوديين في المراحل المتعددة، وأن عدد السكان تضاعف بين عامي 1974 حتى عام 2010 من ستة ملايين نسمة إلى أكثر من 26 مليون نسمة.

وأشارت الاحصاءات التي نشرتها صحيفة الحياة، إلى أن أكثر عدد سكان المملكة يعيشون في المناطق الرئيسة، وهي: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية بنسبة 65 في المئة، ويعيش 66 في المئة من غير السعوديين في المدن ذاتها، فيما كان أقل عدد السكان في منطقة الحدود الشمالية في بنسبة 1 في المئة.

وأشارت الإحصائية إلى أن السعوديين في الرياض يشكلون 70 في المئة من عدد السكان، وفي منطقة مكة المكرمة 65 في المئة، وهم الأكثر في منطقة الحدود الشمالية بنسبة جاوزت الـ88 في المئة، ولوحظ في المعالجة أن ارتفاع النمو في منطقة جازان كان مقارباً للمناطق الكبرى مثل الرياض والشرقية، فيما تأخر التنمية في مناطق أخرى لأسباب اجتماعية ومالية متعددة.

ولفتت إلى أن 33 في المئة من سكان الرياض يسكنون في مساكن يتملكونها، فيما كان المستأجرون يشكلون 50 في المئة من سكان العاصمة، وأن 16 في المئة توافرت لهم مساكن عن طريق أعمالهم، بينما زادت مساكن الإيجار في منطقة مكة المكرمة إلى 55 في المئة، و33 في المئة من سكانها يتملكون مساكن، ويرتفع تملك المنازل في مناطق مثل الباحة، وجازان حتى يصل إلى 63 في المئة.

وذكر في الإحصائية أن النسبة الإجمالية للسعوديين الذين يملكون منازل في كل المملكة يصل إلى نحو 60 في المئة، وتنخفض نسبتهم في مدن حضرية مثل الرياض وجدة والخبر، ففي الرياض 52 في المئة لا يملكون مساكن، وترتفع في المدن الصغرى مثل الباحة وأبها، وترتفع نسبة التملك في المناطق بعد المدن، لأن سكان المحافظات والقرى يرتفع لديهم قيمة التملك اجتماعياً، فيما يعطي أرباب العمل في مدينة الجبيل أكثر نسبة منازل في المملكة لموظفيهم بنسبة 17 في المئة، وبعدها محافظة الخبر بـ12 في المئة، وتبوك بالنسبة ذاتها، وفي الرياض لا تتجاوز 6 في المئة، ولفتت إلى أن 35 في المئة من السعوديين يقطنون في المساكن المستأجرة في المملكة، وأعلى نسبة في منطقة تبوك بـ52 في المئة، ومن ثم جدة بـ15 في المئة، والدمام 51 في المئة، وكان الأقل في الباحة بـ19 في المئة.

وأضافت أن 37 في المئة من سكان الرياض يسكنون في شقق، و11 في المئة منهم يسكنون في بيوت شعبية، و25 في المئة في فلل، و13 في المئة في أدوار فلل، وأن منطقة حائل أعلى مدينة فيها بيوت شعبية بـ46 في المئة، وأقلها في الرياض بـ11 في المئة، وأعلى الفلل في الحدود الشمالية، وأقلها في مكة المكرمة بـ17 في المئة، فيما كانت الشقق أكثرها في منطقة مكة المكرمة وأقلها بـ13 في المئة في جازان، وأن معظم السعوديين يسكنون في شقق بـ34 في المئة، و26 في المئة في بيوت شعبية، و25 في المئة في فلل، فيما كان أكثر تملك السعوديين في البيوت الشعبية في جازان بـ68 في المئة.

