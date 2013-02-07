الإيكونومست: جدة.. تاسع أرخص مدن العالم

حلت مدينة جدة في المرتبة التاسعة عالمياً في قائمة أرخص مدن العالم في تكلفة المعيشة، وفقاً لمجلة الإيكونومست البريطانية المشهورة.

وأصدرت المجلة قائمة بأرخص مدن العالم في تكلفة المعيشة، حيث حلت كراتشي الباكستانية في المرتبة الأولى عالميا، تلتها مومباي الهندية في المرتبة الثانية، أما ثالثا فجاءت دلهي الهندية، وجاءت مدينة كاتمندو النيبالية في المرتبة الرابعة، تلتها مدينة الجزائر الجزائرية في المرتبة الخامسة، ومن ثم مدينة بخارست الرومانية في المرتبة السادسة. أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب مدينة كولومبو السرلانكية، وثامنا حلت مدينة بنما البنمية، أما المرتبة التاسعة فكانت من نصيب مدينة جدة السعودية، وعاشرا جاءت طهران الإيرانية. وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن".

وفي قائمة أغلى مدن العالم في تكلفة المعيشة جاءت مدينة طوكيو اليابانية في المرتبة الأولى غلاء حول العالم، تلتها مدينة أوساكا اليابانية في المرتبة الثانية، أما ثالثا فجاءت مدينة سيدني الأسترالية، ورابعا مدينة أوسلو النرويجية. أما خامسا فجاءت مدينة ملبورن الأسترالية، تبعها في المرتبة السادسة مدينة سنغافورة في سنغافوة، وجاءت زيوريخ السويسرية في المرتبة السابعة، وحلت باريس في المرتبة الثامنة، فيما جاءت تاسعا كراكاس الفنزويلية، وعاشرا جنيف السويسرية.

وحصدت كل من آسيا وأستراليا 11 من أصل أكثر 20 مدينة غلاء حول العالم، أما أوروبا فحازت على 8 مدن في القائمة.

واعتمد المسح على تكاليف أكثر من 160 مادة تتراوح بين الغذاء والملابس والنقل والمستلزمات الأخرى والخدمات. وشملت القائمة 131 مدينة حول العالم، وتم تحديد المراتب وفقا لأسعار المنتجات والخدمات. وقال جون كوبيستاك، رئيس تحرير المجلة، إن تراجع تكاليف المعيشة في المدن الأوروبية جاء نتيجة أزمة الديون والمخاوف بشأن آفاق اليورو، بينما تسببت زيادة الأجور والتفاؤل بشأن آفاق نمو الاقتصاد في ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن الآسيوية.