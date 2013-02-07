2.5 مليار دولار خسائر إيران بعد خفض واردات الهند

في محاولة للالتزام بالعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران, تعمل الهند على تخفيف وارداتها من النفط الإيراني تدريجيا، الأمر الذي قد يكبد إيران خسائر بـ2.5 مليار دولار إضافية من إيرادات النفط.



وتعتزم الحكومة الهندية تخفيض وارداتها من النفط الإيراني بنحو 20%، خلال العام المالي الذي ينطلق في الأول من ابريل المقبل.

وقد تراجعت إيران الى المرتبة الرابعة من حيث الدول المورد للنفط إلى الهند بعد ان كانت في المرتبة الثانية سابقا، لتصبح العراق في المرتبة الثانية تليها الكويت, فيما تبقى السعودية في المرتبة الأولى.