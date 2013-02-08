"العمل" تبدأ إجراءات جديدة للحصول على شهادة "السعودة"

طورت وزارة العمل السعودية، إجراءات الحصول على شهادة السعودة في إطار سعيها إلى رفع جودة خدماتها لقطاع الأعمال في المملكة.

ووفقاً للتنظيم الجديد، سيتاح للمنشآت الحصول على شهادة السعودة إلكترونياً وتصديقها من الغرفة التجارية بعد طباعتها على ورقها الرسمي، شريطة أن تتضمن معلومات تشتمل على اسم الجهة الحكومية التي تقدم لها الشهادة، واسم المشروع أو المناقصة، والغرض من الشهادة، وقد تم حصر أسباب طلبها في ثلاثة احتياجات، الأول التقديم على مشروع جديد أو عرض مواصفات، والثاني الحصول على المستحقات المالية خلال فترة تنفيذ المشروع، والثالث الحصول على المخالصة المالية عند نهاية المشروع، بحسب ما ذكرته صحيفة "الرياض" السعودية.

علماً أنه سيكون لكل شهادة رقم خاص بها يمكن استخدامه في التحقق من صحتها من خلال موقع وزارة العمل، وفي هذا الصدد تم توجيه الجهات المختصة بعدم قبول شهادات السعودة القديمة وتعميد من يلزم للتحقق من الشهادات الجديدة.