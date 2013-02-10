السوق السعودي يعزز مكاسبه ويستعيد مستوى الـ7000 نقطة

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، ليتمكن من استعادة مستوى الـ7000 نقطة، الذي فقده خلال تداولات الأسبوع الماضي، وأغلق المؤشر بنهاية تعاملات اليوم على ارتفاع 0.2% عند 7012 نقطة، كاسباً نحو 15 نقطة، وسط مكاسب متفاوتة لغالبية المؤشرات القطاعية، مع أداء متباين للأسهم المتداولة.

وشهدت الجلسة تداولات بنحو 5.7 مليار ريال، موزعة على نحو 217 مليون سهم، من خلال 150 ألف صفقة، ارتفعت من خلالها أسعار 70 سهماً، مقابل تراجع 60 سهماً فيما حافظت بقية الأسهم على إغلاقاتها السابقة.

وقال رئيس مجلس إدارة "مجموعة بخيت الإستثمارية"، بشر بخيت، "إن مؤشر الأسهم السعودية يترك في نطاق ضيق حول مستوى الـ7000 نقطة منذ فترة طويلة، في انتظار أخبار جيدة تدعم صعوده، ولكن ما تم إعلانه من نتائج مالية خاصة في قطاع البتروكيماويات خيب الآمال في منح السوق دفعة قوية للصعود".

وأضاف بخيت في مقابلة مع "العربية"، "السوق يتطلع الىن للعام 2013، وتوقعاتنا بارتفاع أرباح الشركات خلال هذا العامن ونأمل أن يكون الصعود بقياجة قطاع "البتروكيماويات"، حيث بدأ الاقتصاد العالمي في التحسن، وهناك توقعات كثيرة بعودة أسعار منتجات البتروكيماويات إلى الصعود مرة أخرى".

وأشار إلى أن "البتروكيماويات" يتم تداولها تحت السعر العادل لها، ونأمل أن تحقق ارتفاع جيد خلال العام الجاري".

وطالب بشر بخيت، بعدم الربط بين أداء الأسهم السعودية وأداء هيئة السوق المالية، مشيراً إلى أن أداء الأسهم يرتبط بالمستثمرين من الافراد والمؤسسات، خاصة في وجود عدد هائل من المستثمرين الأفراد، مضيفاً، "إن الاقتصاد السعودي مقبل على طفرة، ونتوقع عدد جيد من الاكتتابات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان السوق السعودي يتحمل ما بين 300-400 شركة، ونحن لم نصل حالياً إلى نصف هذا العدد".

وأغلق سهم "سابك" اليوم على ارتفاع بنحو 1% عند 92.75 ريال، وارتفع "موبايلي" 1% إلى 74.50 ريال، و"زين" 1.2% إلى 8.25 ريال.

وعلى الجانب الأحمر، تصدر سهم "المملكة القابضة" اللائحة الحمراء، بعد تراجعه 5% عند 20.80 ريال، وانخفض "الحكير" 2.8% عند 112.50 ريال. وواصل سهم "أسمنت الشمالية" هبوطه لثالث جلسة على التوالي، وإلق على تراجع بأكثر من 2.3% عند 23.75 ريال، وسط تداولات كثيفة بلغت نحو ملياري ريال.