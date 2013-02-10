"أبوظبي الوطني" يمول بناء بارجة بحرية بـ100 مليون دولار

أبرم بنك أبوظبي الوطني وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، صفقة تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (نحو 367 مليون درهم) لبناء بارجة بحرية جديدة.

وينص الاتفاق على تقديم تسهيلات تمويلية تمتد لسبع سنوات لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية لبناء البارجة البحرية، حيث سيقوم بنك أبوظبي الوطني بتمويل كامل لتكلفة البناء لمدة سنتين، ومن ثم تمويل البارجة البحرية لمدة خمس سنوات لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وفقاً لما ذكره البنك في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه.

وتعد شركة الإنشاءات البترولية الوطنية شركة مساهمة عامة تمتلك الشركة القابضة العامة (صناعات) 70% من أسهمها، فيما تمتلك شركة اتحاد المقاولين 30% من باقي الأسهم.

وقع الاتفاقية عقيل عبدالله ماضي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ومارك ياسين، المدير العام للخدمات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الوطني في مقر البنك بأبوظبي.

وقال ياسين "تأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز العلاقة بين بنك أبوظبي الوطني وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية على المدى البعيد"، مؤكداً "التزام بنك أبوظبي الوطني بتنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات والإسهام في تطوير البنية التحتية لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، أثنى عقيل عبدالله ماضي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية على جهود بنك أبوظبي الوطني لإنجاز هذه الاتفاقية، معرباً عن سعادته بالتعاون البناء والجهود التي بذلها البنك لتوفير التسهيلات التمويلية المطلوبة لبناء بارجة بحرية جديدة تنضم إلى أسطول الشركة، وتمثل جزءاً من استراتيجية الشركة في توسيع العمليات البحرية النوعي والجغرافي.

وسيتم استخدام البارجة البحرية في تركيب وحدات بحرية تزن حتى 150 طناً، إضافة إلى مد خطوط الأنابيب البحرية، والبارجة قيد الإنشاء، ومن المقرر أن يتم تسليمها في عام 2014.