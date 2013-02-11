أكبر شركة طيران في العالم تقترب من الظهور بـ11 مليار دولار

تقترب شركة الخطوط الجوية الأمريكية "يو أس أيروايز" وشركة "أمريكان أيرلاينز" من إبرام صفقة اندماج بينهما تقارب قيمتها 11 مليار دولار التي من شأنها أن تخلق أكبر شركة طيران في العالم، حيث يرجح أن يتم الإعلان عن الصفقة في غضون أسبوع.

يشار إلى أنه من المقرر أن تخلص اجتماعات الأسبوع الحالي الموافقة على شروط الاندماج، على الرغم من تأكيد جهات مطلعة على وجود بعض المسائل العالقة بين الطرفين.

ويتوقع أن تكون عملية الدمج لجميع الأسهم، حيث أشارت صحيفة "فايننشيال تايمز" إلى وجود خلاف في تقسيم ملكية الشركة المندمجة داخل شركة "أمريكان أيرلاينز" الدائنة والمساهمين في شركة "يو أس أيروايز".

ودفعت الخطوط الجوية الأمريكية مساهميها لامتلاك 30% من الكيان المدمج، في حين ترى الشركة الأم أنه يجدر إعطاء المستثمرين نسبة أقل.

من جهة أخرى، تحتل المناصب التنفيذية حيزاً من النقاش، ويتوقع أن يحصل "دوج باركر" الرئيس التنفيذي لـ"يو أس أيروايز" على منصب الرئيس التنفيذي للشركة المدمجة، في حين لن يحصل "توم هورتون" رئيس "آي أم آر" على لقب تنفيذي في مجلس الإدارة الجديدة عام 2014.

يشار إلى أن عملية الاندماج ستسهم بشكل كبير في رفع القيمة الإجمالية للشركة الجديدة، وذلك من شأنة إشعال نار المنافسة مع أكبر شركات الطيران في أمريكا، مثل شركة دلتا والشركة المتحدة.

