السعودية توجه 14.8 مليار ريال لمشاريع مياه وصرف صحي وسدود

اعتمدت وزارة المياه والكهرباء السعودية في ميزانيتها للعام المالي الحالي 1434/1435هـ نحو 14.8 مليار ريال لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والسدود بمناطق المملكة، وذلك لتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي وإنشاء السدود، وحفر الآبار، وكشف ومعالجة التسربات، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي ، وترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن المبالغ المعتمدة في الميزانية الحالية ستضاف إلى تكاليف المشاريع تحت التنفيذ حالياً، والتي تقدر بنحو 123.5 مليار ريال ريال ليصبح إجماليها 138.3 مليار ريال.

جدير بالذكر أنه تم خلال العام المالي السابق 1433/1434هـ توقيع أكثر من 800 عقد لتنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي وأعمال برامج التشغيل والصيانة لعدد من المرافق القائمة بمختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت 17.2 مليار ريال.

ويأتي اعتماد المشاريع وتوقيع العقود تأكيداً لاهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بتوفير خدمات متقدمة للمياه والصرف الصحي في مناطق المملكة كافة.

